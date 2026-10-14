Paderborn/Unna (ots) -Der Kreis Unna hat als moderner, sozialer Dienstleister Exzellenz bewiesen: Zum ersten Mal hat sich der Kreis dem Recruiting-Excellence-Audit der Jobbörse Jobware gestellt - und wurde belohnt: Der Kreis Unna wurde nun mit dem Recruiting-Excellence Award ausgezeichnet!Der Kreis Unna nimmt Recruiting ernst und ordnet den Prozessen eine hohe Wichtigkeit zu. Der Fachkräftemangel ist aktuell zu spüren und wird sich in den kommenden Jahren noch weiter verstärken. Deshalb war das Audit in Unna Chefsache: Landrat Mario Löhr war es ein Anliegen, persönlich bei der Auswertung der Ergebnisse dabei zu sein.Landrat Mario Löhr betont: "Mir war es von Anfang an wichtig, hier genau hinzuschauen. Denn eins ist klar: Besetzen wir Stellen dauerhaft nicht, spüren das am Ende auch unsere Bürgerinnen und Bürger durch längere Wartezeiten oder Einschränkungen im Service. Der Award zeigt: Wir sind auf dem richtigen Weg. Ausruhen wollen wir uns darauf aber nicht, im Gegenteil: Wir bleiben dran und optimieren unsere Prozesse - auch mit den Ergebnissen aus der Auditierung - kontinuierlich weiter."Vorzeige-Ergebnisse in herausfordernden ZeitenBei dem Recruiting-Excellence-Audit wird der gesamte Recruiting-Prozess genau analysiert und bewertet: Von der Personalanforderung aus der Fachabteilung, der Erstellung der Stellenanzeige über die Kommunikation im Prozess bis hin zum Onboarding bei der Einstellung.Der Kreis Unna punktet vor allem bei Bewerbern: 96% der Bewerber fühlten sich während des Bewerbungsprozesses gut informiert darüber, wie der aktuelle Status ist. Und sogar 100% der Bewerber, die eine Stelle angetreten haben, sind rückblickend mit Ihrer Entscheidung für das Unternehmen sehr zufrieden oder zufrieden. Das sind hervorragende Werte - auch im Vergleich zu anderen Audit-Ergebnissen. Außerdem wird den Bewerbern der Bewerbungsprozess leicht gemacht: 81% der befragten Bewerber loben das kurze und einfache Bewerbungsformular."Saubere Recruiting-Prozesse sind enorm wichtig für Bewerber wie auch für die Arbeitgeber. Dass der Kreis Unna sich dem Recruiting Excellence Audit gestellt hat, zeigt, welchen Stellenwert die Prozesse hier haben. Und das merkt man auch an den guten Ergebnissen", lobt Matthias R. Olten, Leitung Auditierung & Zertifizierung bei Jobware.Motivation und Perspektive für die ZukunftDas Recruiting Excellence Audit hat sowohl aufgezeigt, was schon gut läuft, als auch klare Handlungsempfehlungen für die weitere Optimierung des Recruiting-Prozesses mitgegeben. Das engagierte Team vom Kreis Unna nimmt die Ergebnisse des Audits daher auch als Ansporn für die Zukunft: Sie möchten unter anderem die Nutzung von relevanten Kennzahlen ausbauen, das Pre- und Onboarding weiter optimieren und den Führungskräften ein Training im Führen von Interviews anbieten.Mit der erfolgreichen Zertifizierung darf der Kreis Unna das Recruiting-Excellence-Gütesiegel nun für zwei Jahre in seiner Personalwerbung führen - ein starkes Signal im Wettbewerb um Talente. Das gesamte Team des Kreis Unna hat sich sehr über die Auszeichnung gefreut.Über den Kreis UnnaDer Kreis Unna liegt im östlichen Ruhrgebiet zwischen Dortmund und Hamm und sieht sich als "die feine grüne Mitte" Nordrhein-Westfalens. In seinen zehn Städten und Gemeinden leben knapp 393.000 Menschen auf rund 540 Quadratkilometern. Die Kreisverwaltung unter Landrat Mario Löhr ist mit ihren Diensten, etwa in den Bereichen Soziales, Bildung, Mobilität und Umwelt, für die Menschen vor Ort da. Als moderner Arbeitgeber zeichnet sich der Kreis Unna vor allem durch facettenreiche Aufgaben in den verschiedensten Bereichen aus, darunter zum Beispiel Ordnung und Sicherheit, Gesundheits- und Verbraucherschutz, Bau, Umwelt, Jugend, Schule und Soziales.Über das Recruiting-Excellence-AuditDas Recruiting-Excellence-Audit (RExA) der Jobbörse Jobware analysiert Recruiting-Prozesse auf Basis hunderter Faktoren - von der Arbeitgeberkommunikation über den Bewerbungsprozess bis hin zum Onboarding. Dazu werden Bewerbende, Recruiter und das Management befragt; die Ergebnisse werden nach wissenschaftlicher Methodik (Hochschule RheinMain) ausgewertet und als Ergebnisbericht zur Verfügung gestellt.Bei Fragen zu dem Recruiting-Excellence-Audit wenden Sie sich bitte Matthias Olten, m.olten@jobware.de.Pressekontakt:Jobware GmbHMatthias OltenTechnologiepark 1533100 PaderbornFon: 05251 / 5401 - 2828Fax: 05251 / 5401 - 111m.olten@jobware.deGeschäftsführer:Dr. Wolfgang Achilles, Matthias ReinekeRegistergericht: AG Paderborn, HRB 2772Original-Content von: Jobware GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/38682/6370821