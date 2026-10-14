Hamburg (ots) -Hamburgs Polizeipräsident a. D. Ralf Martin Meyer und Schauspieler sowie Ehrenkommissar Marek Erhardt präsentieren 15 neue Folgen des beliebten NDR Podcasts "True Crime Hamburg". Die zweite Staffel startet heute, am 14. Oktober 2026, in ARD Sounds. Zwei Wochen später sind die neuen Episoden überall dort verfügbar, wo es Podcasts gibt.Wie schon in der ersten Staffel erzählt Ralf Martin Meyer von spektakulären Fällen aus seiner aktiven Zeit und gewährt Einblicke in die Arbeit der Hamburger Polizei. Dabei bringt er seine jahrzehntelange Erfahrung und Detailkenntnis ein. Marek Erhardt führt als Host durch die Fälle und ordnet die Ereignisse gemeinsam mit Ralf Martin Meyer für die Zuhörerinnen und Zuhörer ein.Die neue Staffel widmet sich einer breiten Palette von Verbrechen. Neben einem aktuellen Vermisstenfall stehen erneut historische Fälle im Mittelpunkt, die deutschlandweit für Aufsehen sorgten - darunter der Karstadt-Erpresser Dagobert und der Heidemörder.Staffelauftakt mit Karstadt-Erpresser DagobertDie neue Staffel beginnt mit einer zweiteiligen Folge über einen der spektakulärsten Erpressungsfälle der deutschen Kriminalgeschichte: In der Hamburger Innenstadt explodiert im Jahr 1992 eine Bombe im Karstadt-Kaufhaus. Kurz darauf fordert ein Erpresser eine Million D-Mark. Ralf Martin Meyer und Marek Erhardt zeigen, wie die Polizei eine Sonderkommission aufbaut und versucht, den Täter bei seinen ausgeklügelten Geldübergaben zu fassen. Doch Dagobert ist den Ermittlern immer wieder einen Schritt voraus. Nach monatelangen Ermittlungen verlagert sich der Fall nach Berlin. Dagobert entwickelt immer neue Tricks, um die Polizei bei seinen Geldübergaben auszutricksen. Die Ermittler versuchen mit Telefonzellen, Peilsendern und Observationen, den Erpresser zu überführen. Schließlich tut sich eine entscheidende Spur auf."Der Karstadt-Erpresser Dagobert Teil 1: Bombe in Hamburg" erscheint am 14.10.2026 auf ARD Sounds, Teil 2 "Der Karstadt-Erpresser Dagobert Teil 2: Jagd durch Berlin" am 28.10.2026.Weitere Informationen zu den Fällen und den Podcasthosts gibt es unter:www.NDR.de/truecrimehamburgFotos von Ralf Martin Meyer und Marek Erhardt stehen auf ARD Foto zur Verfügung.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/6370820