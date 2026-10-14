NEW YORK, Oct. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cearvol hat bekanntgegeben, dass die beiden Hörlösungen Cearvol Liberte und Cearvol Wave bei den siebten jährlichen, von Hearing Health & Technology Matters (HHTM) verliehenen Hearing Technology Innovator Awards ausgezeichnet wurden.

Das globale Auszeichnungsprogramm würdigt Innovationen in der gesamten Hörlösungen. Seit 2020 hat es zudem mehr als 40.000 US-Dollar an Wohltätigkeitsorganisationen im Bereich Hörgesundheit gespendet.

Cearvol Liberte: Freiheit ohne Ermüdung oder Probleme dank offenen Ohren

Cearvol Liberte wurde für leichten bis mittelschweren Hörverlust entwickelt und verfügt über ein ultraleichtes Design für offene Ohren, das die Verstopfung des Gehörgangs reduziert und den Tragekomfort verbessert. Das firmeneigene Zwei-Mikrofon-Array und die Echtzeit-KI-Sprachisolierung tragen dazu bei, Hintergrundgeräusche zu reduzieren und die Sprachverständlichkeit zu verbessern. Bluetooth-Streaming auf beiden Geräten und die Anpassung über eine App bieten zusätzlichen Komfort im Alltag.

Cearvol Wave: Überwindet Komplexität durch intelligente Touchscreen-Innovation

Cearvol Wave verbindet fortschrittliche Hörtechnologie mit intuitiver Bedienung. Über das Touchscreen-Ladeetui können Lautstärke und Umgebungsvoreinstellungen ohne Smartphone angepasst werden. Angetrieben von NeuroFlow AI 2.0 liefert Wave eine Verstärkung von bis zu 40 dB. Das Etui fungiert zudem als Fernmikrofon mit einer Reichweite von zehn Metern und verfügt über einen 3,5-mm-AUX-IN-Anschluss für das Streaming von Fernsehton mit geringer Latenz.

"Die diesjährigen Preisträger spiegeln mit Innovationen, die auf die Bedürfnisse des Alltags zugeschnitten sind, die Kreativität und den technischen Fortschritt in der gesamten Branche wider", erklärt Dr. Robert Traynor, Mitglied der Jury für die Hearing Technology Innovator Awards 2026.

Eine Nachricht der Unternehmensleitung von Cearvol

"Wir fühlen uns zutiefst geehrt, diese doppelte Auszeichnung zu erhalten", so Ken Zhu, CEO von Cearvol. "Die Auszeichnungen sowohl für Cearvol Wave als auch für Cearvol Liberte bestätigen unser Engagement, die traditionellen Barrieren der Hörakustik zu überwinden. Durch die Verbindung fortschrittlicher KI-Klangverarbeitung mit einem auf den Lebensstil ausgerichteten Design wollen wir die Hörtechnologie intuitiver und zugänglicher machen."

Über Cearvol

Cearvol entwickelt innovative Hörlösungen, die fortschrittliche Signalverarbeitung, ergonomisches Design und tragbare Intelligenz vereinen. Geleitet von seiner Philosophie "Stylish Hearing, Vibrant Living" strebt Cearvol danach, Hörtechnologie intuitiver, zugänglicher und passender für den jeweiligen Lebensstil zu gestalten.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.cearvol.com/.

Über die Hearing Technology Innovator Awards

Die Hearing Technology Innovator Awards zeichnen Technologien, Produkte und Dienstleistungen für den Fortschritt in der Hörgerätebranche aus.

Über HHTM

Hearing Health & Technology Matters (HHTM) bietet Nachrichten und Einblicke zum Thema Hörgesundheit für Fachleute, Forscherinnen und Forscher, branchenführende Unternehmen und Menschen mit Hörverlust. Außerdem produziert HHTM den Podcast This Week in Hearing.

Ansprechpartner für Medien

Kontaktperson: Lens Watson

E-Mail: cooperation@cearvol.com

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