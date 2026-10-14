Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der Mutares SE & Co. KGaA vom 14.10.2026:Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) ("Mutares") gibt bekannt, dass ihr Portfoliounternehmen Nord Gas Solutions ("NGS"), ein führender unabhängiger Spezialist für Gashandling, Kraftstoffversorgung, Regasifizierung und Verflüssigungssysteme, seit der Übernahme durch Mutares eine stark steigende Nachfrage nach seinen Gaslösungen verzeichnet. Dies zeigt sich unter anderem in neuen Projektaufträgen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de