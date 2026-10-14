Wie BMW, Ford, Audi und andere Autohersteller macht nun auch Mercedes-Benz E-Auto-Kunden in Deutschland ein Angebot für bidirektionales Laden. Der Konzern nutzt die Batterien der Fahrzeuge, um am Strommarkt teilzunehmen (Vehicle-to-Grid, kurz V2G). Dafür bekommen die Kunden einen Bonus von 11,75 Cent für jede Stunde, in der das Fahrzeug mit der Wallbox verbunden ist. Mercedes-Benz arbeitet dabei mit dem Münchener E-Mobilitäts-Dienstleiter The Mobility House zusammen. Teil des Produktpakets namens MB. Charge Home Pro Intelligent ist die bidirektionale DC-Wallbox ChargeLine BiDi mit elf Kilowatt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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