Bei Micron hält der Abgabedruck an. Am Dienstag verlor die Aktie weitere -3,6% und beendete damit bereits den vierten Handelstag in Folge im Minus. Seit dem 7. Oktober sind inzwischen rund -12% verloren gegangen, wobei sich die Stimmung zuletzt nicht nur bei Micron, sondern im gesamten Speicher- und Chipsektor spürbar verschlechtert hat. China bringt die Speicherwerte ins Rutschen Auslöser für die jüngste Verkaufswelle sind vor allem neue Fortschritte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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