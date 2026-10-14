Nach dem kräftigen Lauf der vergangenen Wochen kommt bei SpaceX wieder etwas Druck rein. Die Aktie ist vom jüngsten Hoch bei rund 176 US$ auf 156,54 US$ zurückgefallen und könnte damit schon bald eine Zone anlaufen, an der zuvor besonders viel gehandelt wurde. Fundamental bleibt die Story rund um Starlink, Mobilfunk und neue KI-Infrastruktur gleichzeitig ziemlich groß. Der nächste große Markt nimmt langsam Form an SpaceX baut Starlink längst über ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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