Die SAP-Aktie hat sich in den vergangenen Monaten eindrucksvoll zurückgekämpft. Vom Sommertief bei rund 130 € ging es inzwischen wieder bis knapp an die 200-€-Marke, wobei mehrere Widerstände auf dem Weg nach oben bereits gefallen sind. Fundamental bleibt das Cloud-Geschäft stark, nächste Woche stehen zudem die Quartalszahlen an. Damit bekommt die Rallye jetzt ihren nächsten größeren Test. Das Cloud-Geschäft liefert weiter die Basis SAP kommt operativ ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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