Viele Menschen, die sich vornehmen, langfristig Vermögen aufzubauen, denken lange über eine passende Form der Geldanlage nach. Dabei gerät häufig in Vergessenheit, dass der Faktor Liquidität im Alltag mindestens genauso wichtig sein kann. Vor allem größere Anschaffungen oder Reparaturen können die Rücklagen erheblich reduzieren und damit den finanziellen Handlungsspielraum einschränken. Eine Kreditfinanzierung kann eine Alternative zur vollständigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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