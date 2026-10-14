Mitteilung der Mutares SE & Co. KGaA: Mutares-Tochter Nord Gas Solutions profitiert von boomendem Markt; Umsatz 2026 voraussichtlich über EUR 575 Mio. bei Rekord-Auftragsbestand von EUR 880 Mio.; strategische Exit-Optionen in Prüfung. Starker Auftragsbestand: Neue Aufträge für Flüssiggastanker, Ammoniak-Brennstoffversorgungssysteme, schwimmende LNG-Infrastruktur, Biogasverflüssigung und Emissionsrückgewinnung spiegeln die hohe Nachfrage nach NGS-Technologien wider und erhöhen den gesamten Auftragsbestand auf einen Rekordwert von EUR 880 Mio.Stark steigende Nachfrage durch das Zusammenwirken von Branchentrends: darunter weltweit wachsender Energiebedarf, globaler Fokus auf Energieversorgungssicherheit sowie anhaltende Ausrichtung auf langfristige Dekarbonisierung, Energiewende und Effizienz. Hohe Planungssicherheit für 2026 und 2027: Management von NGS erwartet für das Gesamtjahr 2026 einen Umsatz von über EUR 575 Mio. und ein bereinigtes EBITDA von rund EUR 50 Mio. Für 2027 strebt NGS ein zweistelliges Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr und eine zweistellige bereinigte EBITDA-Marge an. Eigenständige Geschäftstätigkeit und Profitabilität: Seit der Übernahme durch Mutares stehen die Entwicklung strategischer Initiativen in den drei Geschäftsbereichen von NGS, die Nutzung des erheblichen Wachstumspotenzials im Aftermarket-Geschäft aller drei Bereiche sowie die Steigerung der operativen Effizienz im Mittelpunkt. Prüfung strategischer Exit-Optionen: Mutares prüft gemeinsam mit seinen Finanzberatern mögliche strategische Exit-Optionen für NGS, darunter eine mögliche Börsennotierung in den Nordics. München, 14. Oktober 2026 - Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) ("Mutares") gibt bekannt, dass ihr Portfoliounternehmen Nord Gas Solutions ("NGS"), ein führender unabhängiger Spezialist für Gashandling, Kraftstoffversorgung, Regasifizierung und Verflüssigungssysteme, seit der Übernahme durch Mutares eine stark steigende Nachfrage nach seinen Gaslösungen verzeichnet. Dies zeigt sich ...

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