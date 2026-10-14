Die Stimmung bei Immobilienexperten hat sich in den vergangenen zwölf Monaten eingetrübt. Dies geht aus einer aktuellen Erhebung des Immobilienmaklernetzwerks Remax Deutschland hervor. Als Grund nennen die Befragten die längeren Vermarktungszeiten. Das Immobilienmaklernetzwerk Remax Deutschland hat bundesweit bei Immobilienexperten nachgefragt: Demnach bewerten rund 63% und damit fast zwei Drittel die aktuelle Stimmung als negativ. Somit hat sich in den vergangenen zwölf Monaten die Stimmung eingetrübt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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