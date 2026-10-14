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Lassa erweitert sein Winterreifen-Sortiment für Pkw und SUV um die Modelle Snoways 5 und Competus Winter 3



14.10.2026 / 11:25 CET/CEST

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Lassa, die internationale Reifenmarke von Brisa, dem Marktführer der türkischen Reifenbranche, hat mit den Modellen Snoways 5 und Competus Winter 3 zwei neue Winterreifen für Pkw und SUV auf den Markt gebracht. Die Produkte vereinen die NextGen-Technologien von Lassa, die Nachhaltigkeit fördern und gleichzeitig hohe Standards in Bezug auf Qualität, Sicherheit und Leistung gewährleisten. ISTANBUL, 12. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Die herausragende Winterleistung der neuen Modelle Snoways 5 und Competus Winter 3 von Lassa wurde speziell entwickelt, um den sich wandelnden Anforderungen der Fahrer und Märkte im Pkw- und SUV-Segment gerecht zu werden. Dank der NextGen-Technologien von Lassa wurde der Snoways 5 zudem mit dem TÜV-Leistungssiegel ausgezeichnet, das seine hervorragende Leistung bei zentralen Kriterien hinsichtlich des Fahrverhaltens im Winter und auf nasser Fahrbahn bestätigt. Beide Produkte tragen das "EV Ready"-Zeichen von Lassa, das ihre Eignung für Elektro- und Hybridfahrzeuge sowie für herkömmliche Pkw hervorhebt. Verbesserte Leistung im Winter mit Snoways 5 Der Snoways 5 wurde entwickelt, um auf verschneiten und nassen Straßen mehr Kontrolle sowie eine lang anhaltende Leistung zu bieten. Im Vergleich zum Vorgängermodell bietet das neue Profil eine verbesserte Leistung bei Schnee, auf nasser Fahrbahn und hinsichtlich der Verschleißfestigkeit, was zudem durch unabhängige TÜV-Prüfungen bestätigt wurde. Der Reifen steigt außerdem um eine Stufe in der Rollwiderstandsklasse auf, was zur Verringerung des Energieverlusts beiträgt und eine effizientere Mobilität fördert. Die unabhängige Prüfstelle TÜV SÜD bestätigt, dass der Snoways 5 bei zentralen Leistungskriterien im Winter- und Nasswetterbetrieb - darunter Beschleunigung auf Schnee, Bremsverhalten auf Schnee, Querhaftung auf Schnee, Aquaplaning, Bremsverhalten auf nasser Fahrbahn und Querhaftung auf nasser Fahrbahn - messbare Vorteile gegenüber dem Durchschnitt der Mitbewerber bietet und gleichzeitig einen geringeren Rollwiderstand aufweist. Zu den bedeutendsten Verbesserungen zählen eine um etwa 4 % bessere Aquaplaning-Sicherheit sowie eine um 3 % höhere Beschleunigung auf Schnee und ein um 3 % besserer seitlicher Grip auf Schnee. Competus Winter 3 erweitert die Plattform auf SUVs Competus Winter 3 erweitert das neue Winterdesign von Lassa auf SUVs und passt das Profildesign sowie die technischen Eigenschaften des Snoways 5 an die Anforderungen größerer, schwererer Fahrzeuge an. Er wurde speziell für SUV-Fahrer entwickelt und sorgt für sicheres Bremsverhalten und kontrolliertes Fahrverhalten auf verschneiten und nassen Straßen. Dank modernster Wintertechnologie bietet der Competus Winter 3 eine verbesserte Leistung auf Schnee, ein verbessertes Fahrverhalten auf nasser Fahrbahn und eine höhere Kraftstoffeffizienz. Dank seines "EV-Ready"-Designs eignet er sich sowohl für Elektro- als auch für Hybridfahrzeuge und sorgt dafür, dass SUV-Fahrer den ganzen Winter über sicher und souverän unterwegs sind. Größere Auswahl an Größen Als Reaktion auf die steigende Nachfrage nach größeren Felgengrößen, die durch die zunehmende Beliebtheit von SUVs und den sich wandelnden Fahrzeugbestand getrieben wird, hat Lassa sein Winterreifenangebot erheblich erweitert. Der Snoways 5 ist in 46 Größen von 15 bis 21 Zoll erhältlich, während der Competus Winter 3 in 42 Größen von 16 bis 21 Zoll erhältlich ist. Mit dem erweiterten Sortiment wird Lassa bei den Winterreifen für europäische Pkw und SUV eine Abdeckung von 84 % erreichen, während die Abdeckung bei Reifengrößen ab 18 Zoll auf 75 % steigen wird. Snoways 5 und Competus Winter 3 werden in der Wintersaison 2026 auf allen Lassa-Märkten erhältlich sein. Informationen zu Lassa Tyres & Brisa Der türkische Marktführer im Reifensektor, Lassa, ist in mehr als 80 Ländern mit über 6.000 Verkaufsstellen vertreten und ist die internationale Reifenmarke von Brisa, einem Joint Venture der Bridgestone Corporation und der Sabanci Holding. Weitere Informationen zu Lassa Tyres finden Sie unter: http://www.lassa.com . View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/lassa-erweitert-sein-winterreifen-sortiment-fur-pkw-und-suv-um-die-modelle-snoways-5-und-competus-winter-3-302908326.html



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