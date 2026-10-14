Evotec kämpft - mit Sparprogrammen, Fokussierung und auch personellen Veränderungen gegen die weitläufigen Zweifel am Unternehmen und dessen Zukunftsfähigkeit an. Ob das auf Dauer zu einer positiven Überraschung führen könnte? Oder ob die extrem hohen Shortpositionen auch eine Chance sind, dazu mehr. Auf jeden Fall haben die vorläufigen Neunmonatszahlen von gestern Nacht einen kleinen Lichtblick geleifert - mehr ist bei Biotech's immer möglich. Sofern Forschungsprogramme unerwartete Erfolge liefern, Zulassungen wahrscheinlicher werden. Aber wie BioNTech-Aktionäre gestern erfahren mussten, können ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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