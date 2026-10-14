Vancouver, British Columbia / 14. Oktober 2026 / IRW-Press / Monumental Energy Corp. ("Monumental" oder das "Unternehmen") (TSX-V: MNRG; FWB: ZA6; OTCQB: MNMRF) freut sich bekanntzugeben, dass es beabsichtigt, gemeinsam mit einem Konsortium mehrerer Gesellschaften, darunter Jetex Energy Limited (dem Betreiber), New Zealand Energy Corp. ("NZEC") und 3TCF Limited, eine Beteiligung am Maata-Onshore-Ölfeld im Taranaki-Becken in Neuseeland zu erwerben.

Über das Maata-Ölfeld (PEP60742)

Das Maata-Explorationsgebiet im Rahmen der Erdölexplorationsgenehmigung PEP 60742 gilt als das bislang größte Sandstein-Explorationsziel der Mount-Messenger-Formation, das in einem nachweislich produktiven Ölfeld im Onshore-Bereich des Taranaki-Beckens identifiziert wurde. In diesem Gebiet wurden bereits mehrere zehn Millionen Barrel Öl entdeckt und eine Reihe von Ölfeldern gewinnbringend erschlossen, darunter die Felder Ngatoro, Kaimiro, Cheal und Copper Moki.

Die nahegelegenen Copper-Moki-Bohrlöcher haben bereits über eine Million Barrel Öl gefördert, das Bohrloch Arakamu-2 verfügt über eine noch nicht erprobte aktive Ölsäule und drei Wiederperforationen bestehender Bohrlöcher in diesem Abschnitt im Waihapa/Ngaere-Gebiet unmittelbar nördlich von Maata (an allen drei war Monumental beteiligt) führten zu erfolgreicher Ölförderung, wobei erste Produktionstests Förderraten von mehreren hundert Barrel pro Tag an hochwertigem, leichtem, schwefelarmem Öl ergaben. Maata-1 bietet das Potenzial, ein neues Feld mit einem Reservenpotenzial von mehr als 10 Millionen Barrel Öl aus der Mount-Messenger-Formation allein sowie eine beträchtliche Menge an Begleitgas zu erschließen. Weitere Formationen werden anschließend untersucht und könnten das Potenzial um mehrere Millionen Barrel Öl erhöhen. Das benachbarte Cheal-Feld hat über 15 Millionen Barrel gefördert. Das spezifische Maata-Explorationsgebiet hat bislang weder Öl noch Gas gefördert und unterliegt weiteren technischen Untersuchungen, einschließlich Bohrungen. Das Vorhandensein von Öl und Gas auf benachbarten Liegenschaften lässt nicht zwangsläufig Rückschlüsse auf mögliche Öl- und Gasvorkommen im Maata-Explorationsgebiet zu.

Eine Maata-1-Bohrstelle wurde nun gesichert, das Bohrmaterial einschließlich Verrohrung und Bohrlochkopf wird beschafft, und die behördlichen Bohrgenehmigungen liegen vor. Es wird davon ausgegangen, dass die Bohrarbeiten im ersten Quartal 2027 beginnen werden, sofern die Parteien eine Joint-Venture- und Betriebsvereinbarung abschließen und die erforderlichen behördlichen Genehmigungen einholen. Sollten sowohl Öl als auch Gas gefunden werden, kann die erfolgreiche Förderung problemlos an die nahegelegene Förderstation Waihapa angeschlossen und von dort aus über bestehende Öl- und Gasleitungen zum Markt transportiert werden.

Maximilian Sali, CEO, kommentiert: "Der Plan, sich am Maata-Ölfeld zu beteiligen, ist ein bedeutender Schritt beim Aufbau der Vermögenswerte von Monumental in einem äußerst profitablen Ölmarkt, der offenbar auf Dauer angelegt ist, da der Brent-Rohölpreis Prognosen zufolge bis weit ins Jahr 2027 hinein über 100 USD bleiben dürfte. Der Standort liegt im Umkreis von wenigen Kilometern nahe an Anlagen zur Ölabscheidung. Wir werden weitere Informationen bekanntgeben, sobald die Transaktion bezüglich des Maata-Ölfeldes demnächst abgeschlossen ist."

Bevor diese vier (4) Parteien die Lizenz für das Maata-Ölfeld erwerben und betreiben können, müssen sie eine Joint-Venture- und Betriebsvereinbarung abschließen, die Beteiligungsquoten und den Kapitalbedarf festlegen sowie alle erforderlichen Genehmigungen der TSX Venture Exchange und alle weiteren behördlichen Genehmigungen der neuseeländischen Regierung einholen. Derzeit warten die Parteien darauf, dass die neuseeländische Aufsichtsbehörde für Erdöl und Mineralien die aktualisierte Betriebsgenehmigung für die Maata-Ölfeldlizenz von Jetex Energy Limited prüft und genehmigt.

Hinweis zu Maata: Das Maata-Explorationsgebiet wurde noch nicht bebohrt. Das Vorhandensein von Öl und Gas auf benachbarten Liegenschaften lässt nicht zwangsläufig Rückschlüsse auf mögliche Öl- und Gasvorkommen auf dem Maata-Explorationsgebiet zu. Es sind weitere technische Untersuchungen erforderlich, um das gesamte Ausmaß dieses Gebiets zu ermitteln.

Aktuelles zu firmeneigenen Chemikalien

Bill Treuren, der leitende technische Direktor von Monumental Energy, und ein Kollege haben kürzlich eine abschließende Reise zur Due-Diligence-Prüfung des Chemiewerks in San Antonio, Texas, unternommen. Dort fanden Demonstrationen sowie eine Besichtigung der Anlage und der für die Herstellung dieses Produkts erforderlichen Ausrüstung statt. Nach der Genehmigung eines vorläufigen Budgets in Höhe von 30.000 USD zuzüglich Frachtkosten wird die Ausrüstung nach Neuseeland versandt, wo sie noch innerhalb dieses Monats vor Ort eintreffen wird. Die vorläufige Einfuhrgenehmigung liegt bereits vor. Das Endprodukt wird in der Region Taranaki in unmittelbarer Nähe der derzeit produzierenden Bohrlöcher, der für weitere Workover-Arbeiten vorgesehenen Bohrlöcher sowie neuer Bohrlöcher gemischt. Dieses Produkt kann im gesamten Becken eingesetzt werden, um das Wachsproblem möglicherweise im kommerziellen Maßstab zu lösen. Es wird von Monumental als "organischer Rohöl-Stabilisator" vermarktet. Das Produkt wird höhere Durchflussraten und einen gleichmäßigeren Ölfluss ermöglichen und dafür sorgen, dass das Öl seine Eigenschaften als Leichtöl auch bei niedrigeren Temperaturen beibehält.

Beaconsfield-Explorationsgebiet

NZEC und Monumental sind zudem an einem Antrag auf Erweiterung der Bergbaulizenz für Ngaere (PML 38141) in westlicher Richtung beteiligt, um das Beaconsfield-Explorationsgebiet miteinzubeziehen. Es wird erwartet, dass dieser Antrag in Kürze eingereicht wird. Dieses Feld steht im Zusammenhang mit Förderzonen in den bestehenden Ngaere-Bohrlöchern, und die laufenden Arbeiten im Rahmen des Neuerschließungsprogramms des Wahapa/Ngaere-Feldes werden voraussichtlich zu weiteren Bohrlöchern mit ähnlichen Eigenschaften in denselben Formationen in unmittelbarer Nähe führen.

Über Monumental Energy Corp.

Monumental Energy Corp. ist ein Explorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Öl- und Gaskonzessionen im Onshore- und Offshore-Bereich des Taranaki-Beckens in Neuseeland konzentriert. Das Unternehmen verfügt bereits über eine laufende Ölförderung sowie über Potenzial für eine zusätzliche Ölförderung in naher Zukunft und eine längerfristige Erdgasförderung. Darüber hinaus investiert das Unternehmen in die Erschließung von Erdgasprojekten.

Das Unternehmen verfügt über eine Finanzierungsvereinbarung mit New Zealand Energy Corp. ("NZEC"), die eine Produktionsoptimierung und Workover-Möglichkeiten in bestehenden Feldern anpeilt. Das Unternehmen hält zudem Wertpapiere von NZEC sowie eine Kaufoption und eine Royalty-Beteiligung an mehreren produzierenden und kurz vor der Förderung stehenden Onshore-Bohrungen von NZEC.

Im Namen des Board of Directors

/gez./ "Max Sali"

Max Sali, CEO, Direktor und Gründer

Kontaktinformationen:

Max Sali, Chief Executive Officer, Direktor und Gründer

E-Mail: max@monumental.energy

Tel: 1-604-367-8117

Bill Treuren, Lead Technical Director

E-Mail: billtreuren.exothermic@gmail.com

WhatsApp: +64 21 666 776

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Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen oder Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, darunter unter anderem den Abschluss einer Vereinbarung bezüglich des Maata-Prospekts, die Einholung behördlicher Genehmigungen für den Maata-Prospekt und den Beaconsfield-Prospekt, die erwarteten Ergebnisse und Wirkungen der chemischen Formulierung, die Durchführung künftiger Arbeiten an den Öl- und Gasprojekten des Unternehmens, potenzielle weitere Öl- und Gastransaktionen sowie sonstige Aussagen zu den technischen, finanziellen und geschäftlichen Aussichten des Unternehmens, seiner Projekte, seiner Ziele und anderer Angelegenheiten. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sondern auf Ereignisse oder Entwicklungen, die das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Solche Aussagen beruhen auf zahlreichen Annahmen in Bezug auf gegenwärtige und zukünftige Geschäftsstrategien und das Umfeld, in dem das Unternehmen in Zukunft tätig sein wird, einschließlich des Preises von Metallen sowie des Preises von Öl und Gas, der Fähigkeit, seine Ziele zu erreichen, dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht wesentlich nachteilig verändern werden und dass Finanzierungen bei Bedarf und zu angemessenen Bedingungen verfügbar sein werden. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, einschließlich der Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die Interpretation von Explorationsergebnissen, Risiken im Zusammenhang mit der inhärenten Ungewissheit von Explorations- und Kostenschätzungen und dem Potenzial für unerwartete Kosten und Ausgaben sowie jenen anderen Risiken, die im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca angegeben sind. Obwohl diese Schätzungen und Annahmen vom Management des Unternehmens als angemessen erachtet werden, unterliegen sie naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen und behördlichen Unsicherheiten und Risiken. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem: die kontinuierliche Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmitteln sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage; das Versäumnis, Personal und Ausrüstung für Arbeitsprogramme sicherzustellen; ungünstige Wetter- und Klimabedingungen; Risiken im Zusammenhang mit unvorhergesehenen betrieblichen Schwierigkeiten (einschließlich des Versagens von Ausrüstung oder Prozessen, gemäß den Spezifikationen oder Erwartungen zu arbeiten; Kosteneskalation; Nichtverfügbarkeit von Materialien und Ausrüstung; behördliche Maßnahmen oder Verzögerungen beim Erhalt behördlicher Genehmigungen; Arbeitsunruhen oder andere Arbeitskampfmaßnahmen sowie unvorhergesehene Ereignisse im Zusammenhang mit Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltfragen); Risiken im Zusammenhang mit ungenauen geologischen Annahmen; das Versäumnis, alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen, Zustimmungen und Ermächtigungen einzuholen bzw. aufrechtzuerhalten; das Versäumnis, Vereinbarungen über den Zugang zur Oberfläche oder Absprachen mit lokalen Gemeinden, Landbesitzern oder indigenen Gruppen zu treffen oder aufrechtzuerhalten; Wechselkursschwankungen; die Auswirkungen von Viren und Krankheiten auf die Betriebsfähigkeit des Unternehmens; die Bedingungen auf dem Kapitalmarkt; die Einschränkung von Arbeitskräften und internationalen Reisen und Lieferketten; der Preisrückgang bei Lithium, Cäsium und anderen Metallen; ein Rückgang der Öl- und Gaspreise; der Verlust von wichtigen Mitarbeitern, Beratern oder Direktoren; das Versagen, die Akzeptanz der Gemeinschaft (einschließlich der indigenen Gemeinschaften) einzuholen und/oder aufrechtzuerhalten; Kostensteigerungen; Rechtsstreitigkeiten und das Versagen von Vertragspartnern, ihren vertraglichen Verpflichtungen nachzukommen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

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