Die Zulassung umfasst die Verwahrung, den Umtausch von Krypto-Vermögenswerten in Geldmittel und in andere Krypto-Vermögenswerte, die Ausführung von Aufträgen sowie Überweisungsdienstleistungen.

YouHodler Italy S.r.l. gibt bekannt, dass die CONSOB nach Anhörung der Banca d'Italia das Unternehmen mit Beschluss Nr. 24156 vom 8. Oktober 2026 als Krypto-Asset-Dienstleister (CASP) gemäß der Verordnung (EU) 2023/1114 (MiCA) und dem Gesetzesdekret 129/2024 zugelassen hat.

Die Zulassung umfasst fünf Dienstleistungen: Verwahrung und Verwaltung von Krypto-Vermögenswerten im Auftrag von Kunden; Umtausch von Krypto-Vermögenswerten gegen Geldmittel; Umtausch von Krypto-Vermögenswerten gegen andere Krypto-Vermögenswerte; Ausführung von Aufträgen im Auftrag von Kunden sowie Übertragungsdienstleistungen für Krypto-Vermögenswerte im Auftrag von Kunden.

Mit dieser Zulassung betreut YouHodler Italy Kunden in Italien als beaufsichtigtes Unternehmen gemäß den Kundenschutzbestimmungen der MiCA: Trennung der Krypto-Vermögenswerte der Kunden, Anforderungen an Unternehmensführung und Sicherheit, vorvertragliche Informationen sowie Beschwerdebearbeitung. Das Unternehmen plant, seine Dienstleistungen im Rahmen des in der Verordnung festgelegten Verfahrens auf alle 27 EU-Mitgliedstaaten auszuweiten.

"Die CONSOB-Zulassung ist das Ergebnis einer langen und gründlichen Zusammenarbeit mit den Behörden, und wir danken der CONSOB und der Banca d'Italia für die Sorgfalt, mit der sie unser Projekt geprüft haben. MiCA hat den italienischen Markt verändert: Am Ende der Übergangsphase im Juni waren neun Unternehmen zur Erbringung von Krypto-Asset-Dienstleistungen zugelassen, gegenüber etwa 140 Anbietern, die zuvor im OAM-Register eingetragen waren, während rund 1,7 Millionen Italiener Krypto-Assets besitzen. Anleger suchen nach einem beaufsichtigten Anbieter, und Banken sowie Institutionen suchen nach einem zugelassenen Partner, über den sie ihren Kunden diese Dienstleistungen anbieten können. Ab heute findet jeder, der sich für YouHodler Italy entscheidet, einen beaufsichtigten Anbieter, der die von MiCA festgelegten Vorschriften und Schutzmaßnahmen für die Verwahrung und den Umgang mit Krypto-Assets einhält", sagte Lorenzo Barbantini Scanni, Chief Business Officer von YouHodler Italy.

"Wir haben YouHodler in der Schweiz ins Leben gerufen, um Krypto-Vermögenswerte zugänglich und nutzbar zu machen, und die Marke ist seitdem in ganz Europa gewachsen. Eine MiCA-Zulassung in Italien ist ein wichtiger Schritt: Sie bietet allen, die in Italien und mit der Zeit auch im Rest der Union mit Krypto-Vermögenswerten handeln, einen beaufsichtigten Anbieter innerhalb des europäischen Rechtsrahmens", sagte Ilya Volkov, Mitgründer von YouHodler.

YouHodler Italy wurde während des gesamten Genehmigungsverfahrens von der Anwaltskanzlei Lener Partners beraten, deren Team von Salvatore Luciano Furnari geleitet wurde.

Über YouHodler Italy

YouHodler Italy S.r.l. mit Sitz in Rom ist ein von der CONSOB gemäß der Verordnung (EU) 2023/1114 zugelassener Dienstleister für Krypto-Vermögenswerte, der die Verwahrung und Verwaltung von Krypto-Vermögenswerten, den Umtausch von Krypto-Vermögenswerten in Geldmittel und andere Krypto-Vermögenswerte, die Ausführung von Aufträgen sowie Überweisungsdienstleistungen im Auftrag von Kunden erbringt.

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