Zürich - Die Preise für neue und gebrauchte Autos in der Schweiz sinken weiter. Gleichzeitig nimmt das Angebot leicht zu. Ein Grund für den Preisrückgang dürfte auch die wachsende Konkurrenz durch günstigere chinesische Automarken sein. Die durchschnittlichen Angebotspreise für Neuwagen auf der Inserateplattform AutoScout24 sanken im dritten Quartal 2026 gegenüber dem Vorquartal um 2,6 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresquartal betrug der Rückgang ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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