Mit Zendure HEMS 2.0 können Haushalte die Steuerung ihrer Energieflüsse unterschiedlich stark automatisieren. Laut Unternehmen berücksichtigt das System dabei auch Wetterprognosen und Strompreise. Voraussetzung für die gemeinsame Steuerung von Speicher, Wärmepumpe und E-Auto sind kompatible Schnittstellen. Zendure HEMS 2.0 ermöglicht nach Unternehmensangaben die Einbindung kompatibler Fremdgeräte unter anderem über MQTT sowie die Plattformen Home Assistant und Homey. Welche Steuerungsfunktionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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