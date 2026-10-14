Paris (www.anleihencheck.de) - "Im September gab es einen Paradigmenwechsel - und nicht nur eine weitere Phase der Volatilität", sagt Christophe Herpet, CIO von OFI INVEST AM.Die Anleihemärkte würden eine sehr klare Botschaft aussenden: Die Zinsen und damit verbundenen Kapitalkosten seien ab jetzt ein dominierender Faktor für die Wirtschaft und die Finanzmärkte. Sie seien entscheidend für die Bewertungen, die Haushaltspolitik und - langsam, aber sicher - auch die Vermögensallokation. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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