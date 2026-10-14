Rosenheim (ots) -Verhaltenes Wachstum, steigende Kosten und zunehmender Wettbewerbsdruck: Die wirtschaftliche Lage zwingt Unternehmen, Entscheidungen fundierter zu treffen als je zuvor. Die Anforderungen an Steuerberater, Buchhalter und Finanzverantwortliche steigen. Welche Rolle spielt dabei moderne Buchhaltungssoftware? Und wie verändert Automatisierung die eigentliche Kernaufgabe im Rechnungswesen?Die deutsche Wirtschaft steht unter Druck. Das Bruttoinlandsprodukt wuchs 2025 lediglich um 0,2 Prozent - nach zwei aufeinanderfolgenden Rezessionsjahren ein schwaches Signal der Erholung. Gleichzeitig erreichte die Zahl der Unternehmensinsolvenzen mit über 24.000 Fällen den höchsten Stand seit zwei Jahrzehnten. Geopolitische Unsicherheiten, steigende Kosten und der anhaltende Fachkräftemangel zwingen Unternehmen dazu, Entscheidungen sorgfältiger abzuwägen als noch vor wenigen Jahren. Unternehmen prüfen Investitionen genauer, analysieren Risiken intensiver und kalkulieren finanzielle Spielräume enger. Gerade in diesem Umfeld gewinnen aktuelle und belastbare Unternehmenszahlen an Bedeutung.Die Qualität der Daten entscheidetWirtschaftliche Entscheidungen entstehen selten aus dem Bauch heraus. Eine neue Produktionsanlage anschaffen? Einen Standort erweitern? Zusätzliches Personal einstellen? Jede unternehmerische Entscheidung basiert auf Zahlen. Diese zeigen, wie sich die Liquidität entwickelt, welche Belastungen zu erwarten sind und welche Handlungsspielräume tatsächlich bestehen. Je schwieriger die Rahmenbedingungen, desto wichtiger wird die Qualität der Daten.Damit rückt ein Bereich in den Fokus, der lange eher als notwendige Verwaltungstätigkeit galt: das Rechnungswesen. Es erfüllt längst nicht mehr nur gesetzliche Pflichten, sondern liefert die Grundlage für unternehmerische Entscheidungen und schafft Transparenz in einer zunehmend komplexen Wirtschaftswelt. Steuerberater, Buchhalter und Finanzverantwortliche übernehmen dabei eine Schlüsselrolle. Sie helfen Unternehmen nicht nur dabei, ihre Zahlen zu verstehen, sondern auch deren Bedeutung für die Zukunft richtig einzuordnen und Chancen sowie Risiken realistisch zu bewerten. Gleichzeitig steigt die Komplexität ihrer Aufgaben stetig. Datenmengen nehmen kontinuierlich zu. Der Gesetzgeber verschärft die regulatorischen Anforderungen. Der Arbeitsmarkt bietet vielerorts nicht genügend qualifizierte Fachkräfte. Doch Unternehmen erwarten aktuelle Informationen, schnelle Auswertungen und verlässliche Entscheidungsgrundlagen. Im Mittelpunkt steht heute weniger die reine Erfassung von Daten. Vielmehr gilt es, diese klar aufzubereiten, zeitnah zur Verfügung stellen und sicher einzuordnen.Statt Zahlen verwalten, Zahlen interpretierenGenau an dieser Stelle verändert Technologie die Arbeitsweise im Rechnungswesen grundlegend. Jahrzehntelang prägten manuelle Routinen den Arbeitsalltag. Heute übernehmen moderne Systeme einen großen Teil standardisierter Prozesse automatisch. Die Software erfasst Belege digital, ordnet Geschäftsvorfälle zu und verarbeitet Buchungen weitgehend automatisiert. Was früher erheblich Zeit und personelle Ressourcen gebunden hat, läuft heute zunehmend im Hintergrund ab."Diese Entwicklung bedeutet jedoch nicht, dass fachliche Expertise an Bedeutung verliert. Im Gegenteil. Je stärker Systeme Routinetätigkeiten übernehmen, desto mehr rückt die eigentliche Kernaufgabe in den Vordergrund: das Analysieren und Bewerten wirtschaftlicher Zusammenhänge", sagt Thomas Markreiter, Technischer Geschäftsführer bei Agenda.Steuerberater und Finanzverantwortliche beschäftigen sich heute überwiegend mit Szenarien, Risiken und strategischen Fragestellungen. Statt einzelne Buchungen zu prüfen, bewerten sie Entwicklungen, identifizieren Handlungsbedarf und unterstützen Unternehmen bei richtungsweisenden Entscheidungen."Unsere Software sorgt dafür, dass Buchhaltung weitgehend automatisch abläuft. Die fachliche Entscheidung trifft jedoch weiterhin der Mensch", erklärt Markreiter. "Unser Ziel ist es, aus Daten ein verlässliches Bild der wirtschaftlichen Situation zu schaffen. So können Steuerberater ihren eigentlichen Beruf ausüben: Unternehmen durch unsichere Zeiten führen, Entscheidungen absichern und Zukunft aktiv mitgestalten."Gerade in wirtschaftlich anspruchsvollen Zeiten zeigt sich der Wert dieser Entwicklung. Unternehmen benötigen Orientierung, um Risiken einzuschätzen und Chancen zu nutzen. Dafür braucht es nicht nur Erfahrung und Fachwissen, sondern auch eine zuverlässige Grundlage aus aktuellen und belastbaren Daten. Moderne Technologien leisten hierzu einen wichtigen Beitrag: Sie bilden große Mengen an Informationen transparent ab. Und dank dieses transparenten Bildes treffen Verantwortliche -wiederum bessere Entscheidungen.Weitere InformationenAgenda Software unterstützt Steuerberater und Unternehmen dabei, Buchhaltungs- und Geschäftsprozesse zu digitalisieren und zu automatisieren. So entstehen aktuelle Daten als Grundlage für fundierte Entscheidungen.Weitere Informationen unter agenda-software.de.Auf Social Media folgen:Facebook: https://www.facebook.com/agenda.softwareLinkedIn: https://www.linkedin.com/company/agenda-software/Instagram: https://www.instagram.com/agenda.softwarePressekontakt:Lilly AlbisserTelefon: +49 8031 2561-187E-Mail: presse@agenda-software.deOriginal-Content von: Agenda Software, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183621/6370938