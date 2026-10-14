Die Vereinbarung gewährt Rakovina exklusiven Zugang zum optimierten kt-5000-Zielprofil und verlängert die KI-gestützte Optimierung der Wirkstoffkandidaten bis zum Jahresende ohne zusätzliche Kosten.

VANCOUVER, British Columbia, den 14. Oktober 2026 / IRW-Press / Rakovina Therapeutics Inc. (TSX-V: RKV) (FWB: 7JO0) (OTCMKTS: RKVTF), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das mithilfe von KI-gestützter Wirkstoffforschung innovative Krebstherapien entwickelt, gab heute eine Änderung (die "Änderung") und Verlängerung seiner Forschungsdienstleistungsvereinbarung mit dem in Vancouver ansässigen Unternehmen Variational AI Inc. ("Variational AI") bekannt. Die neue Vereinbarung gewährt Rakovina Exklusivrechte an dem Zielproduktprofil, das im Rahmen seines kt-5000-ATR-Inhibitor-Programms angestrebt wird.

Gemäß der Vertragsänderung wird Variational AI während der gesamten vereinbarten Laufzeit keine Wirkstoffverbindungen entwerfen, generieren oder an Dritte liefern, die darauf ausgelegt sind, die von Rakovina für einen potenziellen kt-5000-Entwicklungskandidaten definierte spezifische Kombination aus Wirksamkeit, Selektivität, arzneimittelähnlichen Eigenschaften und Hirndurchdringung zu erfüllen.

Variational AI wird Rakovina zudem weitere Zyklen der KI-gestützten Wirkstoffoptimierung ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung stellen. Bislang wurden fünf solcher Optimierungszyklen durchgeführt. Dabei kommt die generative KI-Plattform Enki zum Einsatz, um Wirkstoffkandidaten schrittweise zu optimieren sowie verschiedene Molekülvarianten zu entwickeln und nach ihrer Eignung zu priorisieren. Rakovina behält die Kontrolle darüber, welche Kandidaten in Labortests und die weitere Entwicklung überführt werden.

Als Gegenleistung für die verlängerte Laufzeit und die erweiterte Exklusivität gewährt die Zusatzvereinbarung Variational AI erhöhte Meilensteinzahlungen bei der Nominierung eines Wirkstoffkandidaten und beim Abschluss einer Auslizenzierungstransaktion. Damit werden die wirtschaftlichen Interessen beider Partner noch stärker am Erfolg des Entwicklungsprogramms ausgerichtet.

Das kt-5000-Programm umfasst niedermolekulare ATR-Inhibitoren. ATR ist ein zentraler Regulator der DNA-Schadensantwort. Rakovina hat bereits zuvor vorklinische Daten veröffentlicht, die auf eine starke ATR-Hemmung, günstige arzneimittelähnliche Eigenschaften und die Fähigkeit zum Überwinden der Blut-Hirn-Schranke bei Wirkstoffkandidaten der kt-5000-Reihe hindeuten.

Das aktuelle kt-5000-Programm des Unternehmens konzentriert sich auf die Entwicklung von ATR-Inhibitoren der nächsten Generation, die speziell auf die Herausforderungen bei der Behandlung von Tumoren im Zentralnervensystem zugeschnitten sind.

"Das kt-5000-Programm verfolgt ein besonders anspruchsvolles Ziel: eine starke und selektive ATR-Hemmung mit den erforderlichen arzneimittelähnlichen Eigenschaften und der Fähigkeit, die Blut-Hirn-Schranke zu überwinden, um Tumoren im Gehirn zu erreichen", erklärte Dr. Mads Daugaard, Präsident und wissenschaftlicher Leiter von Rakovina Therapeutics. "Die Möglichkeit, Wirkstoffkandidaten mithilfe der Enki-Plattform von Variational AI schrittweise auf das definierte Zielprofil hin zu optimieren, ist für unser Forschungsprogramm von großem Wert. Die Sicherung der Exklusivität für dieses Profil ist ein bedeutender Schritt, da wir so die angestrebten Alleinstellungsmerkmale unserer Entwicklung bewahren, während wir das Programm in Richtung Kandidatenauswahl vorantreiben."

"Nach nur fünf Optimierungszyklen und weniger als 100 synthetisierten Verbindungen hat die Arbeit mit dem kt-5000-Programm vielversprechende Wirkstoffkandidaten hervorgebracht, von denen wir wirklich begeistert sind", sagte Handol Kim, Mitgründer und CEO von Variational AI. "Dieser Fortschritt spiegelt die Fähigkeit von Enki wider, den chemischen Raum rasch zu erkunden und diese neuartigen Wirkstoffkandidaten im Hinblick auf ein hochspezifisches Zielprofil effizient zu optimieren. Die Gewährung der Exklusivität für dieses Profil an Rakovina würdigt die bisher erzielten Fortschritte und die Stärke der Zusammenarbeit zwischen unseren Teams. Wir freuen uns, die Zusammenarbeit auszuweiten, während das Programm zügig auf die Auswahl von Entwicklungskandidaten zusteuert."

"Unsere Zusammenarbeit mit Variational AI hat die Wirtschaftlichkeit der Wirkstoffforschung bei Rakovina grundlegend verändert", sagte Kim Oishi, Chief Executive Officer von Rakovina Therapeutics. "Mithilfe der Enki-Plattform haben wir das kt-5000-Programm in einem Bruchteil der Zeit und zu einem Bruchteil der Kosten eines herkömmlichen Forschungsprogramms vorangebracht. Für ein Unternehmen unserer Größe entscheidet diese Effizienz darüber, ob ein Programm wie dieses überhaupt finanziert werden kann. Dadurch konnten wir ein differenziertes ATR-Programm aufbauen, das darauf ausgelegt ist, Tumore im Gehirn zu erreichen, und gleichzeitig finanzielle Mittel für die vor uns liegende Arbeit schonen. Diese Vertragsänderung sichert uns den Zugang zu dem von uns definierten Profil und verschafft unserem Team zusätzliche Optimierungszyklen ohne zusätzliche Kosten, wodurch diese Einsparungen bis zum Jahresende fortgeführt werden. Wir sind überzeugt, dass dies Rakovina in eine stärkere Position versetzt, während wir darauf hinarbeiten, einen Entwicklungskandidaten zu benennen und potenzielle pharmazeutische Partner zu gewinnen."

Über Variational AI

Variational AI ist ein in Vancouver, Kanada, ansässiges Unternehmen, das generative künstliche Intelligenz für die Wirkstoffforschung entwickelt. Das generative KI-Grundlagenmodell Enki entwirft neuartige niedermolekulare Wirkstoffkandidaten mit verbesserter Wirksamkeit, Selektivität und Herstellbarkeit. Damit unterstützt Variational AI seine Partner dabei, die frühe Wirkstoffforschung und die Optimierung von Wirkstoffkandidaten zu beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter https://variational.ai.

Über Rakovina Therapeutics Inc.

Rakovina Therapeutics ist ein biopharmazeutisches Forschungsunternehmen, das sich auf die Entwicklung innovativer Krebsbehandlungen konzentriert. Unsere Arbeit basiert auf einzigartigen Technologien zur gezielten Beeinflussung der DNA-Schadensreaktion, die auf künstlicher Intelligenz (KI) beruhen und validierte, proprietäre Plattformen nutzen. Durch den Einsatz von KI können wir Wirkstoffkandidaten wesentlich schneller als je zuvor prüfen und optimieren.

Das Unternehmen hat eine Pipeline einzigartiger Inhibitoren der DNA-Schadensreaktion aufgebaut, mit dem Ziel, einen oder mehrere Wirkstoffkandidaten in Zusammenarbeit mit pharmazeutischen Partnern in klinische Studien am Menschen zu bringen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.rakovinatherapeutics.com.

Kontakt:

Rakovina Therapeutics Inc.

Kim Oishi

CEO

Kim.Oishi@rakovinatherapeutics.com

Mark Mitchell

Kommunikation

mailto:IR@rakovinatherapeutics.com

Variational AI Inc.

Valentin Beauchillot

Senior Manager, Business Development & Marketing

Tel.: +1 236-818-8624

E-Mail: valentin@variational.ai

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSXV definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen von Rakovina Therapeutics:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen über das Unternehmen und dessen Geschäftstätigkeit, darunter unter anderem Aussagen zum geplanten Geschäftsplan des Unternehmens sowie weitere Aussagen. Häufig, jedoch nicht immer, lassen sich zukunftsgerichtete Aussagen anhand der Verwendung von Begriffen wie "plant", "wird erwartet", "erwartet", "geplant", "beabsichtigt", "erwägt", "geht davon aus", "glaubt", "schlägt vor" oder Variationen (einschließlich negativer Variationen) solcher Wörter und Ausdrücke, oder sie besagen, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten", "würden", "möglicherweise" oder "werden" ergriffen, eintreten oder erreicht werden. Solche Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen der Unternehmensleitung. Die in dieser Pressemitteilung beschriebenen zukunftsgerichteten Ereignisse und Umstände treten möglicherweise nicht zu bestimmten angegebenen Zeitpunkten oder gar nicht ein und können aufgrund bekannter und unbekannter Risikofaktoren und Ungewissheiten, die das Unternehmen betreffen, erheblich abweichen. Dazu zählen Risiken im Zusammenhang mit der biopharmazeutischen Industrie, wirtschaftliche Faktoren, regulatorische Faktoren, die Aktienmärkte im Allgemeinen sowie Risiken im Zusammenhang mit Wachstum und Wettbewerb. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen. Für zukunftsgerichtete Aussagen kann keine Garantie übernommen werden. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, beziehen sich zukunftsgerichtete Aussagen ausschließlich auf den Zeitpunkt ihrer Abgabe, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Für eine ausführlichere Erörterung aller relevanten Risikofaktoren und ihrer möglichen Auswirkungen wird der Leser auf die jüngsten bei SEDAR+ eingereichten Unterlagen des Unternehmens verwiesen, die über die Profilseite des Unternehmens unter www.sedarplus.ca abgerufen werden können.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86235Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86235&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA75103L3092Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.