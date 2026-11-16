Zweite Posterpräsentation des Monats zum kt-5000AI-Programm nach der 31. Jahrestagung der Society for Neuro-Oncology

VANCOUVER, British Columbia, den 16. November 2026 / IRW-Press / Rakovina Therapeutics Inc. (TSX-V: RKV) (FWB: 7JO0) (OTCMKTS: RKVTF), ein Biopharmaunternehmen, das innovative Krebstherapien durch KI-gestützte Wirkstoffforschung vorantreibt, gab heute bekannt, dass vorklinische Daten aus seinem ATR-Inhibitor-Programm "kt-5000AI" im Rahmen einer Posterpräsentation auf dem 38. EORTC-NCI-AACR-Symposium zu molekularen Zielstrukturen und Krebstherapeutika vorgestellt werden, das vom 18. bis 20. November 2026 im Internationalen Kongresszentrum Barcelona (CCIB) in Barcelona, Spanien, stattfindet.

Die Posterpräsentation stellt neuartige ATR-Inhibitor-Wirkstoffe vor, die mithilfe der generativen KI-Plattform "Enki" von Variational AI entwickelt wurden, um Tumore anzugehen, die durch den Verlust von PTEN, einem wichtigen Tumorsuppressorgen, gekennzeichnet sind. Der PTEN-Verlust gehört zu den häufigsten Tumorsuppressor-Veränderungen bei primärem Prostatakrebs und ist mit erhöhtem Replikationsstress sowie einer verstärkten Abhängigkeit von ATR-vermittelten DNA-Schadensreaktionswegen verbunden. Diese Anfälligkeit liefert eine überzeugende therapeutische Begründung für die ATR-Hemmung.

Aufbauend auf dieser wissenschaftlichen Grundlage untersuchte das Programm zunächst die potenziellen Vorteile einer gleichzeitigen ATR- und mTOR-Hemmung, wie aus dem ursprünglich eingereichten Titel des Abstracts hervorgeht. Bei der anschließenden Lead-Optimierung wurde der Schwerpunkt auf die Entwicklung von ATR-selektiven Wirkstoffen mit guter Hirndurchdringung gelegt, wobei jedoch die Möglichkeit offen blieb, die duale ATR/mTOR-Hemmung weiter zu untersuchen.

Details zur Präsentation:

Abstract-Nummer: 164

Titel: Doppelte ATR-mTOR-Inhibitoren bei PTEN-defizientem Prostatakrebs

Präsentationsformat: Posterpräsentation

Postertafel: PB-059

Datum/Uhrzeit: Donnerstag, 19. November 2026 | 09:00 bis 17:30 Uhr MEZ

Veranstaltungsort: Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB), Barcelona, Spanien

Im Rahmen der Posterpräsentation werden die enzymatische In-vitro-Aktivität gegen ATR, die Selektivität gegenüber Enzymen der PIKK-Familie, die Lebensfähigkeit von PTEN-defizienten und PTEN-intakten Prostatakrebs-Zelllinien sowie die metabolische Stabilität in vitro und das pharmakokinetische Profil in Mäusen vorgestellt.

Wie bereits berichtet, haben optimierte Wirkstoffe aus dem kt-5000AI-Programm eine starke und selektive ATR-Hemmung bei gleichzeitig verbesserter metabolischer Stabilität gezeigt. Das Programm befindet sich weiterhin in der vorklinischen Entwicklung. Derzeit läuft die Lead-Optimierung.

"PTEN-defizienter Prostatakrebs ist ein Krankheitsbild, bei dem die Begründung für eine ATR-Hemmung überzeugend und der Bedarf an besseren Behandlungsoptionen offensichtlich ist", sagte Prof. Mads Daugaard, President und Chief Scientific Officer von Rakovina Therapeutics. "Die Präsentation auf der ENA bietet unserem Team die Gelegenheit, diese Arbeit mit der translationalen Onkologie-Fachwelt in Europa zu teilen. Sie knüpft nahtlos an die Daten an, die wir diesen Monat auf der Jahrestagung der Society for Neuro-Oncology vorstellen."

Über das EORTC-NCI-AACR-Symposium zu molekularen Zielstrukturen und Krebstherapeutika

Das EORTC-NCI-AACR-Symposium zu molekularen Zielstrukturen und Krebstherapeutika, bekannt unter dem Namen ENA, wird gemeinsam von der Europäischen Organisation für Krebsforschung und -behandlung (EORTC), dem National Cancer Institute (NCI) und der American Association for Cancer Research (AACR) organisiert. Das Symposium bringt Forscher und Kliniker zusammen, die im Bereich der molekularen und translationalen Krebstherapeutika tätig sind.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://event.eortc.org/ena2026

Über Rakovina Therapeutics Inc.

Rakovina Therapeutics ist ein biopharmazeutisches Forschungsunternehmen, das sich auf die Entwicklung innovativer Krebstherapien spezialisiert hat. Die Grundlage unserer Arbeit bilden einzigartige Technologien auf Basis künstlicher Intelligenz (KI), die gezielt an der DNA-Schadensreaktion ansetzen. Mit Hilfe von KI können wir Wirkstoffkandidaten nun deutlich schneller prüfen und optimieren als je zuvor.

Das Unternehmen hat eine Pipeline neuartiger Inhibitoren der DNA-Schadensreaktion aufgebaut und verfolgt das Ziel, in Zusammenarbeit mit pharmazeutischen Partnern einen oder mehrere Wirkstoffkandidaten in klinische Studien am Menschen zu überführen. Weitere Informationen finden Sie unter www.rakovinatherapeutics.com.

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Rakovina Therapeutics Inc.

Kim Oishi

CEO

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Director, Communications

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