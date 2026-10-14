Mehr als nur ein wichtiges Business Event, SIAL Paris ist auch ein Forum für Reflektion, Analyse und Inspiration für die gesamte Lebensmittelbranche An fünf Tagen werden auf mehreren Bühnen Führungskräfte, Experten, Hersteller, Einzelhändler, Forscher und Unternehmer zusammenkommen, um die Veränderungen in der Branche zu analysieren und vor allem konkrete Handlungsansätze zu erarbeiten. Souveränität im Hinblick auf Lebensmittel, künstliche Intelligenz, Geopolitik, neue Konsummodelle, personalisierte Ernährung und der Wandel der Wertschöpfungskette: 2026 bietet die Veranstaltung ein besonders vielfältiges Programm mit Konferenzen, Grundsatzreden, Diskussionen am runden Tisch, Präsentationen und Fallstudien.

SIAL Summits: drei wichtige Events, um die Gegenwart zu verstehen und sich auf die Zukunft vorzubereiten

Mittelpunkt des Programms sind die SIAL Summits , die in Halle 5A stattfinden. Sie bieten drei hochkarätige, jeweils zweieinhalbstündige Veranstaltungen, die sich mit den strategischen Herausforderungen befassen, welche die Agrar- und Lebensmittelbranche derzeit grundlegend verändern. Als echte Plattformen für Diskussion und Reflexion konzipiert, bringen sie Experten und Entscheidungsträger zusammen, um Perspektiven auszutauschen und praktische Lösungen zu erörtern.

'Feeding a world under strain' (Versorgung einer Welt, die unter Druck steht)

Montag 19. Oktober, von 10:30 Uhr bis 13:00 Uhr

Wie muss sich die globale Lebensmittelindustrie angesichts der aktuellen ökologischen und geopolitischen Herausforderungen neu ausrichten, um ihre Zukunft zu sichern?

Der Summit wird eröffnet von Bertrand Piccard, Gründer der Solar Impulse Foundation mit der Keynote 'Solutions to change the world' (Lösungen, die die Welt verändern) . Es folgen zwei Panel-Diskussionen, an denen unter anderem Capucine Laurent (The Shift Project), Bertrand Swiderski (Carrefour), Tania Cavassini (Swiss Embassy in France), Sandrine Doppler (L'Effet Doppler) und der Geograph Pierre Raffard teilnehmen.

Wie muss sich die globale Lebensmittelindustrie angesichts der aktuellen ökologischen und geopolitischen Herausforderungen neu ausrichten, um ihre Zukunft zu sichern? Der Summit wird eröffnet von mit der Keynote . Es folgen zwei Panel-Diskussionen, an denen unter anderem und der Geograph teilnehmen. 'Food Intelligence: redefining the value chain' (Food Intelligence: die Lieferkette neu definieren)

Montag, 19. Oktober, von 14:00 Uhr bis 16:30 Uhr

Inwiefern verändern Technologie, Daten, Plattformen und KI die Spielregeln für die Akteure im Agrar- und Lebensmittelsektor?

Zu den Sprechern gehören: Maxime Marembaud (Sodexo), François Deprey (SprintProject), Jean-Gabriel Mollard (SIAL Paris), Olivier Gibert (Carrefour), Arnaud Girard (Google), Cyrille Charnier (Verallia) und Simon Bussy (Califrais)

Inwiefern verändern Technologie, Daten, Plattformen und KI die Spielregeln für die Akteure im Agrar- und Lebensmittelsektor? Zu den Sprechern gehören: und 'The era of personalised food' (Die Ära der personalisierten Ernährung)

Dienstag, 20. Oktober, von 14:00 Uhr bis 16:30 Uhr

Inwiefern verändern Trends unsere Ernährungsgewohnheiten, und wie gestalten Wissenschaft und Technik die personalisierte Ernährung neu?

Candice Alvarez (NellyRodi) wird die Sitzung eröffnen, gefolgt von Émilie Félix (WAYO Le Goût du vivant), Serge Fourcade (Thalazur), Grégory Dubourg (Nutrikéo x ProtéinesXTC), Céline Santos Nunes (Compass Group France), Jacques Gustin (Lesaffre) und Sébastien Massart (Dassault Systèmes)

Würden Sie gern an einem der Summits teilnehmen?

Dann senden Sie uns bitte eine E-Mail an: sial@14septembre.com. Sie erhalten danach eine Bestätigung des Teams (begrenzte Kapazitäten).

Über SIAL Paris

Seit 1964 ist SIAL Paris die weltweit größte Fachmesse für die Agrar- und Lebensmittelindustrie. Sie findet alle zwei Jahre statt und bringt Fachleute und wichtige Akteure der Branche zusammen, um Trends zu erörtern, Innovationen zu präsentieren und Geschäftsmöglichkeiten auf internationaler Ebene zu eröffnen.

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