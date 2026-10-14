Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 14.10.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Dreißigtausend potenzielle Verkäufer und fast keine konkurrierenden Bieter
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
AL

WKN: A404AF | ISIN: US04626A1034 | Ticker-Symbol: 64B
Tradegate
14.10.26 | 12:44
290,00 Euro
-0,34 % -1,00
Branche
Halbleiter
Aktienmarkt
USA Tech 100
1-Jahres-Chart
ASTERA LABS INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ASTERA LABS INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
288,00291,0012:53
288,00291,0012:50
ratgeberGELD.at
14.10.2026 12:09 Uhr
242 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Astera Labs - ALAB: Ist Orion der neue Stern im Universum der KI-Architektur?

Kursziel 400 USD!

Seit 2025 schwarze Zahlen! Fortsetzung des Aufwärtstrends bei Astera Labs möglich! Jetzt Pullback-Setup am 50er-EMA!

Astera Labs (ALAB) - US04626A1034

Rückblick

Nach einem dynamischen Anstieg von rund 175 USD zum Allzeithoch auf knapp 500 USD Anfang Juli geriet die Astera-Labs-Aktie in eine scharfe Korrektur und fiel zeitweise bis auf rund 250 USD zurück, bevor eine kräftige Erholung einsetzte. Im Oktober erreichte der Kurs zwischenzeitlich rund 400 USD, ehe Gewinnmitnahmen eine erneute Korrektur auslöste. Trotz der jüngsten rückläufigen Entwicklung wäre eine Fortsetzung des Aufwärtstrends möglich, falls das Allzeithoch demnächst überschritten würde. Der aktuelle Rücksetzer reichte unter den 50er-EMA. Mit Rückenwind des Halbleitersektors könnte sich von hier aus ein frisches Kaufsignal ergeben.

Astera-Labs-Aktie: Chart vom 13.10.2026, Kürzel: ALAB, Kurs:325.41 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Hält diese Zone bei 300 USD und setzt die Aktie ihre am gestrigen Dienstag gestartete Aufwärtsbewegung fort, wäre ein erneuter Anstieg in Richtung 400 USD denkbar. Rundum die Quartalszahlen am 3. November erwarten wir eine erhöhte Volatitilität und sollten daher den Trade zuvor schließen.

Mögliches bärisches Szenario

Fällt die Astera-Labs-Aktie nachhaltig unter 300 USD, wäre das Pullback-Setup gescheitert und eine Fortsetzung der Korrektur wahrscheinlich. In diesem Fall könnten zunächst die jüngsten Tiefs um 275 USD und anschließend der Bereich um 250 USD getestet werden. Trader könnten einen Stop Loss knapp unterhalb von 300 USD setzen, um das Risiko eines Bruchs der eingezeichneten Unterstützung zu begrenzen.

Meinung

Astera Labs entwickelt Halbleiterlösungen und Software für die Hochgeschwindigkeitskommunikation in KI-Rechenzentren und Cloud-Infrastrukturen. Zum Portfolio gehören unter anderem PCIe-Verbindungstechnologien, intelligente Switches und Speichercontroller. Mit der neuen Orion-Architektur erweitert Astera Labs sein Angebot um ein modulares Konzept für komplette KI-Racks, das unterschiedliche CPUs und Grafikprozessoren flexibel unterstützt. Über ein 320-spuriges PCIe-Switch-Netzwerk lassen sich bis zu 160 Beschleuniger pro Verbundsystem verbinden. Dadurch sollen KI-Inferenzkapazitäten schneller aufgebaut und Rechenressourcen effizienter genutzt werden. Die Referenzdesigns sollen ab dem ersten Quartal 2027 über Partner verfügbar sein. Im zweiten Quartal 2026 steigerte Astera Labs den Umsatz auf 392.40 Millionen USD, ein Plus von 104.00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Für das dritte Quartal stellt das Management einen Umsatz zwischen 540 und 560 Millionen USD in Aussicht. Sofern sich das Kaufsignal wie erwartet einstellt, ergibt sich zwangsläufig eine bullische Einschätzung. Die Volatilität des Halbleitersektors sollte aber bedacht werden.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

  • Aktuelle Marktkapitalisierung: 56.17 Mrd. USD
  • Meine Meinung zu Astera Labs ist bullisch
  • Quellennachweis: https://www.ad-hoc-news.de/boerse/news/vorboerse/astera-labs-stellt-orion-vor-aktie-vorboerslich-bei-288-50-euro/70321044
  • Autor: Thomas Canali

Veröffentlichungsdatum: 14.10.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von

© 2026 ratgeberGELD.at
KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, bei denen das Chance-Risiko-Verhältnis jetzt besonders gefährlich erscheint – und bei denen Anleger genauer hinschauen sollten.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor die KI-Euphorie ihren nächsten Realitätstest erlebt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.