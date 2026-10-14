Astera Labs - ALAB: Ist Orion der neue Stern im Universum der KI-Architektur?

Kursziel 400 USD!

Seit 2025 schwarze Zahlen! Fortsetzung des Aufwärtstrends bei Astera Labs möglich! Jetzt Pullback-Setup am 50er-EMA!

Astera Labs (ALAB) - US04626A1034

Rückblick

Nach einem dynamischen Anstieg von rund 175 USD zum Allzeithoch auf knapp 500 USD Anfang Juli geriet die Astera-Labs-Aktie in eine scharfe Korrektur und fiel zeitweise bis auf rund 250 USD zurück, bevor eine kräftige Erholung einsetzte. Im Oktober erreichte der Kurs zwischenzeitlich rund 400 USD, ehe Gewinnmitnahmen eine erneute Korrektur auslöste. Trotz der jüngsten rückläufigen Entwicklung wäre eine Fortsetzung des Aufwärtstrends möglich, falls das Allzeithoch demnächst überschritten würde. Der aktuelle Rücksetzer reichte unter den 50er-EMA. Mit Rückenwind des Halbleitersektors könnte sich von hier aus ein frisches Kaufsignal ergeben.



Astera-Labs-Aktie: Chart vom 13.10.2026, Kürzel: ALAB, Kurs:325.41 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Hält diese Zone bei 300 USD und setzt die Aktie ihre am gestrigen Dienstag gestartete Aufwärtsbewegung fort, wäre ein erneuter Anstieg in Richtung 400 USD denkbar. Rundum die Quartalszahlen am 3. November erwarten wir eine erhöhte Volatitilität und sollten daher den Trade zuvor schließen.

Mögliches bärisches Szenario

Fällt die Astera-Labs-Aktie nachhaltig unter 300 USD, wäre das Pullback-Setup gescheitert und eine Fortsetzung der Korrektur wahrscheinlich. In diesem Fall könnten zunächst die jüngsten Tiefs um 275 USD und anschließend der Bereich um 250 USD getestet werden. Trader könnten einen Stop Loss knapp unterhalb von 300 USD setzen, um das Risiko eines Bruchs der eingezeichneten Unterstützung zu begrenzen.

Meinung

Astera Labs entwickelt Halbleiterlösungen und Software für die Hochgeschwindigkeitskommunikation in KI-Rechenzentren und Cloud-Infrastrukturen. Zum Portfolio gehören unter anderem PCIe-Verbindungstechnologien, intelligente Switches und Speichercontroller. Mit der neuen Orion-Architektur erweitert Astera Labs sein Angebot um ein modulares Konzept für komplette KI-Racks, das unterschiedliche CPUs und Grafikprozessoren flexibel unterstützt. Über ein 320-spuriges PCIe-Switch-Netzwerk lassen sich bis zu 160 Beschleuniger pro Verbundsystem verbinden. Dadurch sollen KI-Inferenzkapazitäten schneller aufgebaut und Rechenressourcen effizienter genutzt werden. Die Referenzdesigns sollen ab dem ersten Quartal 2027 über Partner verfügbar sein. Im zweiten Quartal 2026 steigerte Astera Labs den Umsatz auf 392.40 Millionen USD, ein Plus von 104.00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Für das dritte Quartal stellt das Management einen Umsatz zwischen 540 und 560 Millionen USD in Aussicht. Sofern sich das Kaufsignal wie erwartet einstellt, ergibt sich zwangsläufig eine bullische Einschätzung. Die Volatilität des Halbleitersektors sollte aber bedacht werden.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 56.17 Mrd. USD

Meine Meinung zu Astera Labs ist bullisch

Quellennachweis: https://www.ad-hoc-news.de/boerse/news/vorboerse/astera-labs-stellt-orion-vor-aktie-vorboerslich-bei-288-50-euro/70321044

Autor: Thomas Canali

Veröffentlichungsdatum: 14.10.2026

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