NEW YORK (dpa-AFX) - Auf die Erleichterungsrally in der US-Technologiebranche wegen der Rückkehr des Nvidia-Chefs ist am Dienstag ein Rückschlag gefolgt. Die kräftige Erholung zum Wochenstart, von der vor allem Tech-Aktien profitiert hatten, wurde mit Gewinnmitnahmen quittiert. Dem überwiegend mit Standard-Werten bestückten Dow Jones Industrial dagegen gelang schon recht früh im Handelsverlauf der Sprung zurück ins Plus.

Die Experten der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) sprachen mit Blick auf den heutigen US-Handelstag und den Techsektor von einem "Lackmustest dafür, welche Rolle bloße Eindeckungen von Leerverkäufen am Vortag gespielt haben" - also welche Rolle das Handeln von Spekulanten gespielt hat, die zuvor auf fallende Kurse gesetzt hatten und dann durch deren überraschenden Anstieg zum Kauf gezwungen waren, um ihre Verluste zu begrenzen.

Rund zwei Stunden vor dem Börsenschluss büßte der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100, der tags zuvor um fast 7 Prozent hochgesprungen war, 2,0 Prozent ein auf 26.218 Punkte. Damit bewahrheitet sich auch die Skepsis einiger Marktbeobachter, die schon am Montag gewarnt hatten, dass die Talsohle für die Kurse so mancher Tech-Werte wahrscheinlich noch nicht erreicht sei.

Der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial legte dagegen um 0,7 Prozent auf 49.945 Punkte zu und baute damit sein Erholungsplus vom Vortag von 3,0 Prozent noch etwas aus. Der breite S&P 500 verlor zugleich 0,6 Prozent auf 7.193 Zähler.

Für die Aktie des KI-Chipgiganten Nvidia ging es am Dienstag nach dem 31-prozentigen Kurssprung vom Montag um 7,0 Prozent abwärts. Vom Bewertungsniveau vor dem Einbruch der vergangenen Wochen und dem Anfang Oktober erreichten Rekordhoch sind sie nach wie vor weit entfernt.

Analysten sehen das überraschende Comeback des Mitgründers und langjährigen Chefs Jensen Huang zumindest mit Blick auf das nun gelöste Führungsvakuum positiv. Einige hoben ihre Kursziele an oder stuften die Aktie sogar hoch. Mit der Citigroup und der DZ Bank gab es - ungeachtet der bestätigten Kaufempfehlungen in beiden Fällen - aber auch kritische Stimmen.

"Für Nvidia dürfte sich Huangs Rückkehr zunächst auszahlen, unter Corporate-Governance-Aspekten ist sie jedoch mehr als fragwürdig", schrieb etwa DZ-Bank-Analyst Ingo Wermann. Die Citigroup-Experten verwiesen auf unverändert fortbestehende Unsicherheit, denn die Untersuchungen zu Huangs Affäre mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin sowie im Kontext des ehemaligen Geschäftspartners Megaspeed dauern an.

Im Sog des Kursrückschlags bei Nvidia machte auch die Euphorie bei anderen Halbleitertiteln der Ernüchterung Platz. Nebius, Sandisk oder auch Astera Labs, die am Vortag zu den größten Gewinnern im Nasdaq 100 gezählt hatten, gehörten nun mit Verlusten zwischen 11,5 und 12,5 Prozent zu den Verlierern. Auch Micron und CoreWeave gaben prozentual zweistellig nach. Intel sanken um 7,5 Prozent.

Am Index-Ende aber sackten Analog Devices um 17,5 Prozent ab. Sie litten nicht nur wie die anderen unter der wieder eingekehrten Ernüchterung, sondern auch unter einem verhaltenen Gewinn- und Margenziel des Halbleiterherstellers für das laufende erste Geschäftsquartal.

Für das Papier der KI-Plattform Anthropic ging es mit minus 9,5 Prozent auf 79,35 Dollar noch unter das Tief vom Freitag und erstmals auch unter den Ausgabepreis von 83 Dollar.

HP Enterprise büßten 16 Prozent ein. Nach dem 17-prozentigen Vortagsplus machen offenbar einige Anleger Kasse, weil der Umsatzausblick des Server- und Speicherlösungsspezialisten auf das laufende Quartal den höchsten Erwartungen nicht gerecht geworden ist.

Derweil ging es für die Aktien von Insmed um weitere 14,2 Prozent auf etwas über 170 Dollar hoch. Sie näherten sich damit dem vom Pharmakonzern Sanofi gebotenen Preis von 175 Dollar je Aktie, der das Biotechunternehmen mit insgesamt 41 Milliarden Dollar bewertet. Bereits in der vergangenen Woche hatten Spekulationen über ein mögliches Übernahmeangebot der Franzosen für deutliche Kursgewinne gesorgt./ck/mis

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