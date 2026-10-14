Google plant eine Neuerung für die Fotos-App, mit der User:innen auf Partys leichter Bilder miteinander teilen können. Wie die "Group Camera" funktioniert und wann das Feature erscheinen könnte. Erst kürzlich hat Google ein neues Feature für Fotos-User:innen vorgestellt, die sensible Daten geheimhalten wollen. Mit Redact können die Informationen oder auch Gesichter auf Bildern unkenntlich gemacht werden, direkt in der Google-Fotos-App. Jetzt arbeitet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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