Berlin - Der Vorstandsvorsitzende des GKV-Spitzenverbandes, Oliver Blatt, drängt anlässlich der Einsetzung der Pflegekommission zur Eile bei der Gesetzgebung. Die Pflegeversicherung sei eine zentrale Säule der sozialen Sicherung in diesem Land, sagte Blatt der "Rheinischen Post".
Die jetzt eingesetzte Kommission sei eine gute Chance, die bekannten Vorschläge und Stellschrauben so zu kombinieren, dass dabei ein gesellschaftlich tragfähiger Kompromiss herauskomme.
Der Reformbedarf sei enorm, deshalb müsse unmittelbar nach dem Vorliegen der Kommissionsergebnisse im Januar die Gesetzgebung beginnen, sagte Blatt dem Blatt.
Die jetzt eingesetzte Kommission sei eine gute Chance, die bekannten Vorschläge und Stellschrauben so zu kombinieren, dass dabei ein gesellschaftlich tragfähiger Kompromiss herauskomme.
Der Reformbedarf sei enorm, deshalb müsse unmittelbar nach dem Vorliegen der Kommissionsergebnisse im Januar die Gesetzgebung beginnen, sagte Blatt dem Blatt.
© 2026 dts Nachrichtenagentur