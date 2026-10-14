Der Dienstleister für Wirkstoffforschung und Medikamentenentwicklung Evotec (ISIN: DE0005664809) hat am späten Abend des 13. Oktober 2026 vorläufige Zahlen für die ersten neun Monate vorgelegt. Sowohl beim Umsatz als auch beim bereinigten Ergebnis schneidet das Unternehmen besser ab, als der Markt erwartet hatte. Gleichzeitig bestätigt der Vorstand die Prognose für das Gesamtjahr, was Klarheit für das Schlussquartal schafft. Ein genauer Blick zeigt allerdings, dass der Vorsprung nach Unternehmensangaben im Wesentlichen mit der zeitlichen Verteilung der Schätzungen zusammenhängt. Die Zahlen von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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