München (ots) -Aktuelle Zahlen des ADAC zeigen: Sprit ist im Vergleich zur Vorwoche wieder teurer geworden. Für einen Liter Super E10 zahlen Verbraucher im bundesweiten Durchschnitt rund 2,151 Euro, etwa 2,5 Cent mehr als vergangene Woche. Auch der Dieselpreis ist um 1,4 Cent gestiegen und liegt im Schnitt bei 2,247 Euro.Die Preisentwicklung lässt sich mitunter auf einen gestiegenen Ölpreis zurückführen: Gestern kostete ein Barrel der Nordseesorte Brent zum Handelsschluss rund 106 US-Dollar, gegenüber etwa 100 US-Dollar in der Vorwoche. Nach Meinung des Clubs liegen die Kraftstoffpreise in Deutschland aber nach wie vor auf einem zu hohen Niveau.Der ADAC empfiehlt Autofahrerinnen und Autofahrern, nach Möglichkeit kurz vor 12 Uhr zu tanken, denn dann sind die Spritpreise im Tagesverlauf am niedrigsten. Um 12 Uhr steigen sie stark an und fallen anschließend langsam wieder. Unterstützung bei der Suche nach preiswerten Tankstellen bietet die Spritpreis-App "ADAC Drive": Dort lassen sich rund um die Uhr die aktuellen Preise an den mehr als 14.000 Tankstellen in Deutschland vergleichen. Die seit kurzem verfügbare Spritpreisampel zeigt Nutzern auf einen Blick die günstigste und die teuerste Tankstelle in der Nähe.Pressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7849/6370960