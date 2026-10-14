Die Preise für Neubauten sind im September abermals gestiegen, wie eine aktuelle Auswertung von Europace zeigt. Im Hauspreisindex erreichen die Preise einen neuen Höchststand. Derweil haben die Preise für Eigentumswohnungen und bestehende Ein- und Zweifamilienhäuser im September nachgegeben. Die Transaktionsplattform für Immobilienfinanzierungen, Bausparprodukte und Ratenkredite Europace hat neue Daten des Hauspreis-Index EPX vorgelegt. Der Index basiert auf tatsächlichen Immobilienfinanzierungs-Transaktionsdaten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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