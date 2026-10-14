Fadata will die KI-Transformation vorantreiben und ernennt Antoaneta Karagyozova zur Chief SaaS & AI Transformation Officer und Milena Georgieva zur Director AI Transformation. Karagyozova ist für die strategische Führung zuständig, Georgieva für die Umsetzung. Der Anbieter von Softwarelösungen für die Versicherungsbranche Fadata will die KI-Transformation voranbringen. Daher hat das Unternehmen nun zwei personelle Veränderungen bekannt gegeben: Antoaneta Karagyozova wird Chief SaaS & AI Transformation ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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