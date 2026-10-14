Redcare Pharmacy und HomeToGo - Personalien. Und was machen die Aktien? Zwei Welten. Ein Midcap mit Analystenlob und Riesen-Chancen durch die E-Rezepteinführung, ein Smallcap mit grossen Plänen, aber zweifelnden Anlegern. Überzeugungsarbeit vonnöten - oder noch besser Zahlen. Aber Erfolg entsteht durch "Köpfe" - und da gibt es aktuell bei beiden Unternehmen News. Natürlich wird eine Personalie nicht direkt einen Aktienkurs explodieren lassen, aber sie kann Basis für eine positive Grundstimmung und letztendlich bessere Wahrnehmung eines börsennotierten Unternehmens sein. Also zu den beiden Kandidaten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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