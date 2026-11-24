Die Kurskorrektur bei den Online-Apotheken hat am Dienstag an Tempo gewonnen. Die Aktie von Redcare Pharmacy verlor im SDax zeitweise mehr als 7%, auch DocMorris gab in Zürich in ähnlicher Größenordnung nach. Auslöser war ein Medienbericht über die künftige Handhabung der Patientenzuzahlungen. Wie schwer wiegt dieses regulatorische Risiko für die beiden Medikamentenversender? Zuzahlungen rücken ins Zentrum Die gesetzlichen Zuzahlungsbeträge für verschreibungspflichtige ...

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