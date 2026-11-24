FRANKFURT (dpa-AFX) - Die jüngste Kurskorrektur bei börsennotierten Online-Apotheken hat am Dienstag größere Ausmaße angenommen. Die Titel von Redcare Pharmacy fielen im SDax zeitweise um mehr als sieben Prozent. Die Gewinne aus der Erholung bis Ende Oktober schwinden damit weiter. Die Papiere des Konkurrenten DocMorris sackten am Dienstag in Zürich ähnlich deutlich ab.

Dreh- und Angelpunkt der Investments bleibt das deutsche E-Rezept, dessen Boom bis Ende Oktober noch als positiver Kurstreiber galt. Seither ist es ruhiger geworden um das Thema. Am Dienstag wurde nun ein Medienbericht über den künftigen Umgang mit Patientenzuzahlungen am Markt als Belastung angesehen. Die gesetzlichen Zuzahlungsbeträge für verschreibungspflichtige Medikamente sollen 2027 um 50 Prozent angehoben werden.

Der Präsident der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA), Thomas Preis, äußerte sich im Branchenportal "Apotheke Adhoc" kritisch zum Aufwand, den stationäre Apotheken mit diesen Zuzahlungen hätten. Einen Wettbewerbsnachteil sieht er zudem gegenüber ausländischen Versandapotheken, die ihren Kunden die Zuzahlungen erlassen. Zuzahlungen sollten künftig direkt von den Krankenkassen statt von den Apotheken eingezogen werden, so seine Forderung.

Am Markt hieß es, auch wenn es sich dabei bislang lediglich um eine Forderung des Branchenverbands handele, erhöhe sie die regulatorischen Risiken. Dies gelte vor allem vor dem Hintergrund des guten Kursverlaufs der beiden Medikamentenversender: Die Redcare-Titel waren im Oktober auf einem Hoch seit einem Jahr angekommen. Der DocMorris-Kurs hatte sich seit dem Rekordtief im März in der Spitze sogar verfünffacht./tih/bek/stk

DE0009653386, CH0042615283, NL0012044747