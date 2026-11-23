von Robert Jakob Moneycab.com: Herr Hess, die Übernahme von Medi24 erfolgt über eine Deutsche DocMorris-Tochter. Hat das irgendeinen steuerlichen Effekt? Walter Hess: Bei dieser Transaktion stand für uns kein Steuereffekt im Vordergrund, sondern die industrielle und operative Logik. Der Markteintritt erfolgte über unsere Telemedizin-Tochter TeleClinic. Sie hat in Deutschland eine führende, hoch skalierbare Technologieplattform aufgebaut. Medi24 bringt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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