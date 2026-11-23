FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für DocMorris mit einem Kursziel von 22 Franken auf "Buy" belassen. Auch wenn er die vom Bundesrat verabschiedete Reform der Notfallversorgung in Deutschland und die noch stärker im deutschen Gesundheitssystem verankerte Telemedizin nicht als wesentliche Gewinntreiber betrachte, böten sie doch weitere regulatorische Unterstützung für eine der wichtigsten Säulen der Anlagestory der Online-Apotheke, schrieb Jan Koch in seinem am Montag vorliegenden Kommentar./rob/edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2026 / 08:13 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0042615283





© 2026 dpa-AFX-Analyser