14. Oktober 2026 / IRW-Press / Vancouver, British Columbia / Meta Critical Minerals Inc. (das "Unternehmen" oder "Meta") (CSE: MTTA; OTCQB: MTTAF; FWB: VJ3) freut sich bekannt zu geben, dass John Melkon, Senior Advisor der Militärakademie der Vereinigten Staaten (United States Military Academy), mit sofortiger Wirkung in das Strategic Advisory Board des Unternehmens berufen wurde.

Herr Melkon war von 2012 bis 2026 ein Direktor und Assistant Professor an der United States Military Academy und wurde vor kurzem mit dem Aufbau und der Leitung eines Konsortiums für kritische Mineralien (Critical Minerals Consortium) betraut. In dieser Funktion ist er für die Koordination, Planung und Umsetzung der strategischen Vision und Mission zur Ausbildung von Dozenten, Kadetten sowie der Fachgemeinschaft verantwortlich.

"Wir freuen uns, John Melkon in unserem Strategic Advisory Board begrüßen zu können. Mit seiner Verhandlungserfahrung im Bereich kritischer Lieferketten für die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten in den letzten 30 Jahren wird er uns dabei unterstützen, die Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen der US-Regierung und des Militärs sowie Branchenvertretern bei der Suche nach sicheren heimischen Bezugsquellen für Zirkon, Titan, Seltene Erden, Scandium und Vanadium weiter zu vertiefen. In diesem Bereich hat die Beschaffung von heimischen Ressourcen absolute Priorität für die nationale Sicherheit", so Rana Vig, CEO von Meta Critical Minerals.

Die Ernennung erfolgt im Zuge der Erschließung der beiden Projekte Arcadia und Lake Owen von Meta Critical Minerals in Wyoming. Das Unternehmen hat hier vor kurzem eine Bohrgenehmigung für das fortgeschrittene Projekt Arcadia erhalten.

Laut den Mineral Commodity Summaries 2026 des Geologischen Dienstes der USA waren die Vereinigten Staaten im Jahr 2025 bei Scandium und Titanschwammmetallen zu 100 % und bei Seltenen Erden, Verbindungen und Metallen zu 67 % von Importen abhängig.

Vor seinem Eintritt in das CSCMO (Center for the Study of Civil-Military Operations) war Herr Melkon von 2009 bis 2012 als Senior Operations Advisor für die U.S. Army Africa in Vicenza (Italien) tätig. Dort pflegte er die strategischen Kontakte zu anderen Behörden und multinationalen Partnern und beriet das Kommando in wichtigen operativen Planungsfragen. Während dieser Zeit unterstützte er auch die Operation Odyssey Dawn. Außerdem war er von 2006 bis 2009 als Strategic Operations Officer im US-Verteidigungsministerium tätig und wirkte an der Operation Enduring Freedom mit.

Bevor er wieder in den öffentlichen Dienst eintrat, arbeitete Herr Melkon als International Banking Associate bei Credit Suisse First Boston in Frankfurt am Main (Deutschland). Davor war er über 13 Jahre lang Offizier der US-Spezialkräfte (Army Special Forces Officer) und erwarb dort einschlägige Kenntnisse im operativen Bereich auf sechs Kontinenten und in Dutzenden von Ländern. Während seiner Laufbahn im Bereich der nationalen Sicherheit sammelte Herr Melkon operative Erfahrung bzw. Kampferfahrung in Europa, Afrika, dem Nahen Osten sowie Zentral- und Südostasien. Zu seinen Fachgebieten zählen zivil-militärische Einsätze, unkonventionelle Kriegsführung, Terrorismusbekämpfung, Aufstandsbekämpfung und ausländische innere Verteidigung. Er absolvierte den National Senior Intelligence Course und ist zudem FBI Certified Crisis Negotiator (vom FBI zertifizierter Krisenverhandler).

Herr Melkon ist zurzeit Doktorand (PhD Candidate) an der Stellenbosch University und daneben auch noch Extraordinary Professor of Practice in Geopolitics an der North-West University in Südafrika. Er absolvierte sein A.B.-Diplom in Geschichte an der Princeton University und verfügt außerdem über ein MBA-Diplom der Lowry Mays School of Business und ein MPIA-Diplom mit Auszeichnung der George Bush School of Government and Public Service der Texas A&M University. Im Jahr 2022 erhielt er ein Master-of-Arts-Diplom in Europäischer Politik und ein Certificate of Professional Achievement in Enterprise Risk Management (Zertifikat für berufliche Leistungen im Risikomanagement von Unternehmen) von der Columbia University. Er verfügt zudem über eine Senior Executive-Qualifikation im Bereich nationale und internationale Sicherheit der Harvard John F. Kennedy School.

"Johns Expertise wird maßgeblich dazu beitragen, den Ausbau unserer beiden komplementären Projekte in Wyoming, Arcadia und Lake Owen, in Richtung Ressourcendefinition und Machbarkeit voranzutreiben", so Vig. "Beide Projekte haben das Potenzial, einen Beitrag zur heimischen Beschaffung kritischer Mineralien in den USA zu leisten, die für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt, der Verteidigung, der Kernenergie und der modernen Fertigung von großer Bedeutung sind."

Am 5. Oktober gab Meta Critical Minerals bekannt, dass dem Unternehmen ein Bohrprogramm in der Lagerstätte Dugout Creek über 10.500 Fuß bzw. 3.200 Meter genehmigt wurde. Die Lagerstätte ist Teil des Projekts Arcadia im Washakie County (Wyoming), das sich in einem fortgeschrittenen Ausbaustadium befindet. Dugout Creek ist eine von zwei oberflächennahen Lagerstätten von Schwermineralsanden bei Arcadia, die im Tagebau gefördert werden können. Die Lagerstätten enthalten Zirkon, titanführenden Ilmenit und seltenerdmetallführenden Monazit.

Noch bevor die Genehmigung erteilt wurde, war das Führungsteam zu einem Forschungstag an der United States Military Academy in West Point eingeladen worden, wo erste Gespräche mit Dozenten und Forschern über eine mögliche Zusammenarbeit in den Meta Critical Minerals-Projekten in Wyoming und über eine mögliche Abstimmung mit den Prioritäten des US-Militärs und der Regierung auf dem Gebiet der kritischen Mineralien geführt wurden.

IM NAMEN DES BOARDS,

Rana Vig | CEO und Direktor

Telefon: 604-218-4766

mailto:rana@meta-cm.com

Über Meta Critical Minerals Inc.

Meta Critical Minerals Inc. ist ein finanzstarkes, börsennotiertes Bergbauunternehmen, das sich auf die Schaffung von Shareholder Value durch den Erwerb, die Exploration und die Erschließung strategisch gelegener Assets kritischer Mineralien konzentriert. Das Unternehmen treibt ein Projektportfolio voran, das auf Siliziumdioxid (Silizium), Zirkon (Zirkonium), Titan, Scandium, Vanadium und Seltenerdelemente abzielt - Rohstoffe, die für die moderne Fertigung, für Verteidigungssysteme, die Erzeugung grüner Energie und die Elektrifizierung sowie für neue Technologien unverzichtbar sind. Die Assets von Meta befinden sich in Jurisdiktionen, die durch eine starke und wachsende Nachfrage nach kritischen Mineralien gekennzeichnet sind, darunter Kanada, die USA sowie Zentral- und Ostasien. Die Strategie des Unternehmens legt den Schwerpunkt auf kurzfristiges Produktionspotenzial, eine disziplinierte Kapitalallokation und die Entwicklung von Assets, die den Übergang zu Cashflow-generierenden Betrieben ermöglichen, mit dem Ziel, nachhaltigen und langfristigen Wert für Aktionäre, Standortgemeinden und regionale Interessengruppen zu schaffen.

Die Canadian Securities Exchange hat diese Pressemitteilung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zu diesen Aussagen zählen unter anderem die erwarteten Beiträge von John Melkon zu den strategischen Initiativen des Unternehmens; eine potenzielle Einbindung von und Zusammenarbeit mit Vertretern der US-Regierung, des Militärs, der Wissenschaft und der Industrie; sowie die Pläne und Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich der Exploration, Ressourcenabgrenzung, technischen Bewertung und potenziellen Erschließung seiner Projekte für kritische Mineralien in Wyoming.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen der Unternehmensleitung und unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklichen oder implizierten Ergebnissen abweichen. Dazu zählen Explorations- und Erschließungsrisiken, Genehmigungs- und regulatorische Anforderungen, die Verfügbarkeit von Finanzmitteln, die Bedingungen auf den Rohstoffmärkten, Änderungen der staatlichen Prioritäten sowie sonstige Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexploration und -erschließung. Es kann nicht garantiert werden, dass die erwarteten Ziele oder Kooperationen erreicht werden. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf diese Aussagen zu verlassen. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren.

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