Im Google Streetview kann man das ehemalige Hotel mit Gasthof, den Westerwälder Hof in Welschneudorf, noch betrachten. Die Fassade fleckig und rissig, das Dach bemoost, der Garten verwildert. Wer heute dieselbe Ecke besucht, wird das Gebäude nicht wiedererkennen. Würde nicht der Name an den alten Gasthof erinnern, könnte man glauben, er sei abgerissen und neu gebaut worden. Der Sanierungsfall hat sich zu einer Vorzeigeimmobilie gemausert mit Backshop, einer Arztpraxis und preisgünstigem, klimafreundlichem Wohnraum. Zum Glück für den Westerwälder Hof haben sich Martin Schmidt und Guido und Leon ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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