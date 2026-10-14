Frankfurt/Main - Der Dax hat sich am Mittwoch nach einem bereits freundlichen Start bis zum Mittag weiterhin im grünen Bereich gehalten. Gegen 12:30 Uhr wurde der deutsche Leitindex mit 25.400 Punkten berechnet, ein Plus von 0,6 Prozent im Vergleich zum Schlussniveau des vorherigen Handelstags.



An der Spitze der Kursliste rangierten Rheinmetall, Vonovia und MTU, am Ende Zalando, die Hannover Rück und Volkswagen. Mit Spannung blicken die Anleger derweil auf die neuen Inflationsdaten aus den USA, die um 14:30 Uhr veröffentlicht werden. Ein weiterer Anstieg gilt als wahrscheinlich.



"Die Anleger sind zunehmend unsicher, ob deutsche Aktien angesichts der hohen Anleiherenditen weiterhin die richtige Wahl sind", sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. Der gestrige Abverkauf selbst guter US-Quartalszahlen und die angekündigte Umschichtung von Blackrock in Richtung Staatsanleihen hinterließen Spuren. "Solche Neuallokationen sind häufig keine kurzfristigen Entscheidungen, sondern können einen grundlegenden und länger anhaltenden Strategiewechsel einleiten."



"Die Rechnung der Investoren verändert sich zunehmend", so Lipkow. "Hohe Anleiherenditen bieten attraktive Erträge, während die hohen Bewertungen am Aktienmarkt immer schwerer zu rechtfertigen sind." Sollte gleichzeitig der Inflationsdruck nachlassen, könnten Staatsanleihen noch stärker profitieren. "Aus der bisherigen Konkurrenz zwischen Aktien und Anleihen könnte damit ein nachhaltiger Kapitalstrom in Richtung Rentenmarkt werden."





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