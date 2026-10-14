Die Greenflash GmbH empfiehlt Industrieunternehmen, geplante Batteriespeicher und kombinierte Speicher-PV-Projekte frühzeitig auf mögliche Änderungen der Netzentgelte zu prüfen. Im Entwurf für die Allgemeine Netzentgeltsystematik Strom, kurz AgNes, sieht die Bundesnetzagentur zusätzliche Voraussetzungen für den Vertrauensschutz von Speichern vor. Grundlage ist der am 6. August 2026 veröffentlichte AgNes-Festlegungsentwurf. Die Bundesnetzagentur hatte dessen endgültigen Erlass für Ende 2026 angekündigt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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