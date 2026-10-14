Mainz (ots) -Woche 48/26Samstag, 21.11.Bitte Programmänderung beachten:4.15 Terra XGiganten der Kunst - RembrandtDeutschland 2022Terra X: Pioniere am Himmel - Das Rätsel um den ersten Flug - entfällt!!!Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6370999