Mainz (ots) -
Woche 48/26
Samstag, 21.11.
Bitte Programmänderung beachten:
4.15 Terra X
Giganten der Kunst - Rembrandt
Deutschland 2022
Terra X: Pioniere am Himmel - Das Rätsel um den ersten Flug - entfällt!!!
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6370999
Woche 48/26
Samstag, 21.11.
Bitte Programmänderung beachten:
4.15 Terra X
Giganten der Kunst - Rembrandt
Deutschland 2022
Terra X: Pioniere am Himmel - Das Rätsel um den ersten Flug - entfällt!!!
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6370999
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