Nach einer gesunden Korrektur zum Ende des vergangenen Monats hat sich die Allianz-Aktie seit Anfang Oktober wieder deutlich stabilisiert. In dieser Woche gelang dem DAX-Titel zudem der Sprung zurück über die wichtige 100-Tage-Linie. Sollten Anleger jetzt auf die Erholung aufspringen oder könnten sich die Korrekturen im Vorfeld der kommenden Quartalszahlen noch weiter ausdehnen? Aktienrückkäufe und neue Produkte als Impulsgeber Operativ gibt es durchaus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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