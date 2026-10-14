Die Oersted-Aktie bekommt sich seit Monaten Gegenwind an der Börse. Am Mittwochvormittag fällt der Kurs des dänischen Windparkbetreibers auf den niedrigsten Stand seit Januar. Was nimmt Oersted den Wind aus den Segeln und können Anleger bald wieder mit Rückenwind rechnen? Erneute Probleme in den USA Auslöser der aktuellen Kursschwäche ist einmal mehr die US-Regierung. Das Justizministerium hat erneut einen gerichtlichen Vorstoß unternommen, um das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de