Die Vonovia-Aktie hat sich am Mittwoch vom jüngsten Jahrestief gelöst. Der Kurs steigt um rund 2,3 Prozent auf 17 Euro, nachdem der Titel am 8. Oktober bei 16,18 Euro ein neues 52-Wochen-Tief markiert hatte. Einen konkreten neuen Unternehmensimpuls gibt es bislang nicht. Damit stellt sich die Frage, ob der aktuelle Anstieg lediglich eine technische Gegenbewegung bleibt oder mehr daraus entsteht.Aktie löst sich vom Tief Nach dem anhaltenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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