Mainz (ots) -In Kiew sterben wieder Menschen - und Putin greift die Energieanlagen in der Ukraine weiter Nacht für Nacht an. Schon seit zwei Tagen gibt es keine Warnhinweise der US-Geheimdienste mehr für die ukrainische Armee. Stattdessen vereinbart Donald Trump einen Deal über die Lieferung von Diesel aus Russland, um sich Stimmen für die Midterms in zwei Wochen zu sichern. "Steigende Preise, wachsende Bedrohung - kommt der Krieg näher?" ist am Donnerstag, 15. Oktober 2026, 22.15 Uhr, das Thema bei "maybrit illner" im ZDF.Die Europäer stehen mit ihrer Solidarität mit der Ukraine und den neuen Sanktionen gegen Russland alleine da. Zugleich häufen sich die hybriden Angriffe auf Deutschland und Europa - die Bedrohung wächst, während die Einigkeit im Inneren abnimmt. AfD und BSW fordern ein Ende der Sanktionen gegen Russland, und Altkanzler Schröder feiert mit Putin Geburtstag.Braucht es neue Gespräche mit Moskau - oder wird der Wunsch nach Frieden und günstiger Energie zum Hebel für Putins Interessen? Wie viel Diplomatie ist nötig - und wie viel Druck auf Moskau muss bleiben? Wie viel Streit gibt es darüber in Brüssel und Berlin? Steht die Ukraine vor dem härtesten Winter seit Kriegsbeginn?Zu Gast bei Maybrit Illner sind Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU), SPD-Außenpolitiker Ralf Stegner, Sicherheitsexperte Peter R. Neumann vom King's College London, Ukraine-Expertin Mareike Müller, Journalistin und Autorin (u. a. "Die Zukunft erfinden - mitten im Krieg") und zugeschaltet Claudia Wittig, stellvertretende BSW-Fraktionsvorsitzende im Landtag Sachsen-Anhalt.Die Sendung "maybrit illner" wird mit Untertiteln und im ZDF-Streaming-Portal mit Deutscher Gebärdensprache (DGS) angeboten.KontaktBei Fragen zu "maybrit illner" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.deSie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/maybritillner)(nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- "maybrit illner" im ZDF streamen. (https://www.zdf.de/talk/maybrit-illner-128)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6371043