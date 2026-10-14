Bohrungen am Zielgebiet Providencia bestätigen eine sich rasch ausweitende neue Goldentdeckung mit breiten und hochgradigen Abschnitten aus lediglich 19 bisher abgeschlossenen Bohrlöchern

Die Goldmineralisierung ist in mehreren Richtungen und in die Tiefe weiterhin offen

Mehr als zwei Dutzend hoch aussichtsreiche Zielgebiete unterstreichen das umfangreiche Potenzial für weitere Entdeckungen im gesamten Cármenes-Projektgebiet

Die Exploration wird intensiviert; als Nächstes soll ein erstes Bohrprogramm am nahe gelegenen Zielgebiet Profunda beginnen

VANCOUVER, British Columbia, Oct. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pan Global Resources Inc. ("Pan Global" oder das "Unternehmen") (TSXV: PGZ; OTCQB: PGZFF; FRA: 2EU) freut sich, weitere Untersuchungsergebnisse aus dem Bohrprogramm der Phase 3 am Zielgebiet Providencia ("Providencia") im zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Cármenes ("Cármenes") in Nordspanien bekannt zu geben.

Highlights:

Hochgradiges Gold in oberflächennahen Schichten: PVD18: 7,29 g/t Au auf 9,0 Metern ab 1,0 Meter Bohrlochtiefe, einschließlich 28,10 g/t Au auf 2,0 Metern Der 9,0-Meter-Abschnitt lieferte zudem bedeutende Gehalte an anderen Metallen: 0,72 g/t Pt, 0,24 g/t Pd, 0,20 % Cu, 0,17 % Ni und 0,06 % Co

Ausgedehnte oberflächennahe Mineralisierung: PVD17: 1,53 g/t Au auf 38,0 Metern ab einer Bohrlochtiefe von 17,0 Metern, einschließlich 2,25 g/t Au auf 25,0 Metern (darunter hochgradige Zonen mit 3,18 g/t Au auf 10,0 Metern sowie 3,70 g/t Au auf 2,0 Metern) PVD19: lieferte mehrere Goldabschnitte, darunter 2,57 g/t Au auf 2,0 Metern, 2,46 g/t Au auf 6,0 Metern sowie 1,60 g/t Au auf 2,0 Metern Ein separater, ungeschnittener Abschnitt von 0,81 g/t Au auf 30 Metern ab der Oberfläche in PVD19 belegt eine breite, durchgehende Hülle oberflächennaher Goldmineralisierung, die sich weit über die auf dem Cutoff-Gehalt basierenden hochgradigen Zonen hinaus erstreckt

Tiefen- und Ausdehnungs-Potenzial: PVD17 wurde unterhalb des früheren Bohrlochs PVD03 gebohrt und lieferte deutlich höhere Gehalte als der darüber liegende Abschnitt, was auf das Potenzial für eine stärkere Goldmineralisierung in der Tiefe hindeutet Die Mineralisierung ist in mehrere Richtungen noch weit offen, was unmittelbare Möglichkeiten zur Ausweitung des Umfangs dieser neuen Entdeckung bietet Die Exploration schreitet in nahegelegenen Zielgebieten rasch voran, wobei die letzten Vorbereitungen für eine erste Bohrkampagne am Zielgebiet Profunda laufen, das sich nur 1 Kilometer südlich von Providencia befindet





"Die außergewöhnliche Kombination aus hochgradigem Gold nahe der Oberfläche, mächtigen mineralisierten Abschnitten und überzeugenden Hinweisen auf steigende Gehalte in der Tiefe stimmt uns sehr zuversichtlich. Da die Mineralisierung in mehreren Richtungen vollständig offen ist, entwickelt sich Providencia rasch zu einer bedeutenden Entdeckung", sagt Tim Moody, President und CEO von Pan Global. "

"Unsere Bohrungen definieren erfolgreich die Geometrie und die strukturellen Kontrollen des Systems und bestätigen eine durchgehende Goldmineralisierung von der Oberfläche bis in eine Tiefe von mehr als 70 Metern, wo sie weiterhin offen ist. Historische Bergwerksgänge deuten zudem darauf hin, dass sich dieses System mindestens bis 100 Meter unter der Oberfläche fortsetzt. Die nächste Phase der Folgebohrungen wird sich darauf konzentrieren, diese seitlichen und Tiefenerweiterungen systematisch zu untersuchen, um das tatsächliche Ausmaß der Entdeckung zu bestimmen. Diese neuesten Ergebnisse bestätigen eindrucksvoll unser geologisches Modell bei Providencia, das neben mehr als zwei Dutzend hochprospektiven Zielen im gesamten Cármenes-Projektgebiet liegt."

Nächste Schritte:

Die Exploration im Cármenes-Projekt schreitet zügig voran und umfasst folgende Maßnahmen:

Zusammenführung von Daten: Die Bohrergebnisse werden mit weiteren aktuellen Explorationsergebnissen zusammengeführt, um das geologische Modell zu verfeinern und die Prioritäten für weitere Erweiterungsbohrungen festzulegen.

Die Bohrergebnisse werden mit weiteren aktuellen Explorationsergebnissen zusammengeführt, um das geologische Modell zu verfeinern und die Prioritäten für weitere Erweiterungsbohrungen festzulegen. Bohrungen bei Providencia: Das Bohrprogramm der Phase 3 mit 12 Bohrungen wird bei Providencia fortgesetzt, um die Ausdehnung der Goldmineralisierung zu untersuchen.

Das Bohrprogramm der Phase 3 mit 12 Bohrungen wird bei Providencia fortgesetzt, um die Ausdehnung der Goldmineralisierung zu untersuchen. Ausstehende Analyseergebnisse: Die Analyseergebnisse für drei Bohrungen bei Providencia stehen noch aus; dazu gehört auch die derzeit laufende Bohrung PVD22.

Die Analyseergebnisse für drei Bohrungen bei Providencia stehen noch aus; dazu gehört auch die derzeit laufende Bohrung PVD22. Zielgebiet Profunda: Das erste Explorationsbohrprogramm bei Profunda soll in Kürze beginnen.

Das erste Explorationsbohrprogramm bei Profunda soll in Kürze beginnen. Regionale Exploration: Oberflächenprobenahmen und geologische Kartierungen laufen derzeit auf Hochtouren, um weitere Zielgebiete im erweiterten Cármenes-Projektgebiet zu identifizieren und abzugrenzen.



Die neuesten Bohrergebnisse sind in den nachstehenden Tabellen 1 und 2 zusammengefasst.

Abbildung 1 - Karte des Zielgebiets Providencia mit Bohransatzpunkten und Lage der Profilschnitte A-A' (Abb. 1) und B-B' (Abb. 2)

Abbildung 2 - Profilschnitt durch Providencia mit Bohrung PVD17 (projizierter historischer Grubenbau im Profilschnitt)

Abbildung 3 - Profilschnitt durch Providencia mit Bohrung PVD18 (projizierter historischer Grubenbau im Profilschnitt)

Tabelle 1 - Ausgewählte Bohrergebnisse von Providencia Bohrloch

Von Bis Intervall1 Gold Silber Kupfer Nickel Kobalt m m m g/t g/t % % % PVD17 0,0 1,0 1,0 1,20 4,5 1,02 0,75 0,36 17,0 55,0 38,0 1,53 <0,3 <0,01 <0,01 <0,01 einschließlich 29,0 54,0 25,0 2,25 <0,3 <0,01 <0,01 <0,01 einschließlich 38,0 48,0 10,0 3,18 <0,3 <0,01 <0,01 <0,01 einschließlich 51,0 53,0 2,0 3,70 <0,3 <0,01 <0,01 <0,01 PVD18 1,0 10,0 9,0 7,29 1,1 0,20 0,17 0,06 einschließlich 1,0 4,0 3,0 0,49 2,8 0,59 0,51 0,16 einschließlich 5,0 9,0 4,0 15,90 <0,3 <0,01 <0,01 <0,01 einschließlich 7,0 9,0 2,0 28,10 <0,3 <0,01 <0,01 <0,01 PVD19 0,0 2,0 2,0 2,57 <0,3 <0,01 <0,01 <0,01 14,0 20,0 6,0 2,46 <0,3 <0,01 <0,01 <0,01 27,0 29,0 2,0 1,60 <0,3 <0,01 0,01 <0,01

Tabelle 2 - Platin und Palladium in PVD18 Bohrloch

Von Bis Intervall1 Pt Pd Pt+Pd m m m g/t g/t g/t PVD18 7,0 9,0 2,0 0,72 0,24 0,96



Erläuterungen zur Berichterstattung:

Alle angegebenen Bohrintervalle entsprechen Bohrlochlängen. Weitere Bohrungen sind erforderlich, um die Geometrie und die tatsächliche Mächtigkeit der mineralisierten Zonen zu bestimmen. Für die Explorationsberichte wurden die hervorgehobenen Goldabschnitte anhand eines unteren Cut-off-Gehalts von 0,5 g/t Au berechnet. Dabei sind bis zu drei Meter aufeinanderfolgender interner Verdünnung zulässig. Für alle übrigen Abschnitte gilt ein Cut-off-Gehalt von 0,1 g/t Au. Es wurde kein Top-Cut angewendet. Der breitere, ungeschnittene Abschnitt von 0,81 g/t Au auf 30,0 Metern in PVD19 wird angegeben, um den mächtigen, zusammenhängenden Charakter der Goldmineralisierung mit anomalen Gehalten zu verdeutlichen und einen Vergleich mit zuvor veröffentlichten Bohrergebnissen zu ermöglichen. Ungeschnittene Abschnitte sind nicht unmittelbar mit anhand von Cut-off-Gehalten berechneten zusammengesetzten Abschnitten vergleichbar und sollten nicht als gleichwertige zusammengesetzte Abschnitte betrachtet werden. Aus den für diese Explorationsergebnisse verwendeten Cut-off-Gehalten dürfen keine Rückschlüsse auf eine wirtschaftliche Bedeutung gezogen werden.

Tabelle 3 - Informationen zu den Bohrlochansatzpunkten

Bohrloch-ID Östliche Ausrichtung1 Nördliche Ausrichtung1 Azimut (º) Dip (º) Länge (m) PVD162 287605 4761229 224 -28 174,0 PVD17 287511 4761181 9 -52 127,2 PVD18 287510 4761181 345 -75 223,3 PVD19 287587 4761203 270 -35 145,7

1Koordinatensystem: UTM30N ETRS89; 2 Endteufe (Länge) der Bohrung PVD16 aktualisiert.

Über das Cármenes-Projekt

Das Cármenes-Projekt liegt am südöstlichen Ausläufer des Rio-Narcea-Goldgürtels, rund 55 Kilometer nördlich von León. Es umfasst fünf Explorationslizenzen mit einer Gesamtfläche von 5.653 Hektar, die sich zu 100 % im Besitz von Pan Global befinden. Das Projekt befindet sich ca. 70 km östlich der von Orvana Mineral betriebenen Kupfer-Gold-Silber-Minen El Valle-Boinás/Carlés und 30 km westlich des Salamón-Goldprojekts, bei dem das Unternehmen kürzlich darüber informiert wurde, dass sein Angebot im Rahmen der öffentlichen Ausschreibung erfolgreich war, wobei noch ein Einspruchsverfahren anhängig ist.

Cármenes gilt als aussichtsreich für mehrere Vorkommen beziehungsweise Cluster hydrothermaler Brekzienmineralisierungen mit Kupfer, Nickel, Kobalt und Gold in Karbonatgesteinen. Das Gebiet umfasst die ehemaligen Kupfer-Kobalt-Nickel-Minen Profunda und Providencia, die zuletzt in den 1930er Jahren betrieben wurden. Es gab keine historische Goldproduktion in Cármenes. Das erste Bohrprogramm des Unternehmens im Jahr 2025 bei Providencia führte zur Entdeckung einer neuen Goldmineralisierung.

Über Pan Global Resources

Pan Global Resources Inc. exploriert aktiv nach Kupfer- und Goldlagerstätten sowie anderen Metallen.

Das Flaggschiffprojekt des Unternehmens, das Escacena-Projekt, beherbergt die Kupfer-Zinn-Gold-Mineralressourcen La Romana und Cañada Honda und befindet sich im Iberischen Pyritgürtel im Süden Spaniens.

Das zweite Projekt des Unternehmens, Cármenes im Norden Spaniens, blickt auf eine lange Bergbaugeschichte zurück und verfügt über eine hervorragende Infrastruktur. Pan Global verpflichtet sich zu einem sicheren und verantwortungsvollen Handeln mit größtmöglichem Respekt für die Umwelt und die Gemeinden, mit denen das Unternehmen zusammenarbeitet. Das Unternehmen arbeitet nach den Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen.

Um mehr über Pan Global Resources zu erfahren, besuchen Sie bitte den "Curation Connect Pan Global"-Präsentationsbereich des Unternehmens und entdecken Sie die durch KI generierten Antworten auf Ihre Anfragen.

Qualifizierte Personen

Álvaro Merino, Vice President Exploration bei Pan Global Resources und eine qualifizierte Person im Sinne des National Instrument 43-101, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Herr Merino ist nicht unabhängig vom Unternehmen.

Probenahme, Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle und Analyseverfahren

Die Kerngröße betrug HQ (63 mm), und alle Proben waren ½-Kern-Proben. Die nominale Probengröße betrug 1 Meter Kernlänge und reichte von 0,5 bis 2 Metern. Die Probenintervalle wurden anhand geologischer Kontaktstellen festgelegt, wobei der Beginn und das Ende jeder Probe physisch auf dem Bohrkern markiert wurden. Das Schneiden der Kerne mit Diamantscheiben sowie die Probenahme wurden stets von Mitarbeitern des Unternehmens überwacht. Etwa alle 30 Proben wurden Doppelproben von jeweils ¼ Kern entnommen, und in jeder Charge wurden alle 25 Proben zertifizierte Referenzmaterialien beigemischt.

Die Proben wurden in versiegelte Beutel verpackt und an die ALS-Probenvorbereitungsanlage in Sevilla (Spanien) geliefert; die Analyse erfolgte in der ALS-Anlage in Irland. Alle Proben wurden zerkleinert und aufgeteilt (Methode CRU-31, SPL22Y) sowie pulverisiert (Methode PUL-31). Analyse auf Gold, Platin und Palladium erfolgte mittels 50-Gramm-Brandprobe mit ICP-Abschluss (Methode Au-ICP-24), und die Multielementanalyse wurde mittels Vier-Säuren-Aufschluss mit ICP-AES-Abschluss (Methode ME-ICP-61) durchgeführt. Die Ergebnisse für Basismetalle mit einem Gehalt über dem Mindestgehalt wurden mittels eines 4-Säuren-Aufschlusses mit ICP-AES (Methode OG-62) analysiert.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN:

Jason Mercier, VP Investor Relations und Kommunikation

jason@panglobalresources.com / investors@panglobalresources.com

Tel.: +1-236-886-9518

www.panglobalresources.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Aussagen, die nicht ausschließlich historische Tatsachen betreffen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Dazu zählen insbesondere Aussagen über zukünftige Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten. Es ist wichtig zu beachten, dass die tatsächlichen Ergebnisse und die tatsächliche Geschäftsentwicklung des Unternehmens erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen Ergebnissen und Entwicklungen abweichen können. Das Unternehmen hält die in den zukunftsgerichteten Informationen dieser Pressemitteilung zum Ausdruck gebrachten Erwartungen für angemessen. Es kann jedoch nicht gewährleisten, dass sich diese Erwartungen als zutreffend erweisen. Leser sollten sich daher nicht unangemessen auf solche zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Zu den Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, behördliche, umweltbezogene und technologische Faktoren, die sich auf die Geschäftstätigkeit, die Märkte, die Produkte und die Preise des Unternehmens auswirken können. Leser werden auf die Risikohinweise im Lagebericht des Unternehmens zu seinen geprüften Jahresabschlüssen verwiesen, die bei der British Columbia Securities Commission eingereicht wurden.

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