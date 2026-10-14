Berlin (ots) -Der Berliner Immobilienmarkt steht im Herbst 2026 vor einer neuen Bewährungsprobe. Steigende Finanzierungskosten, strengere Kreditprüfungen und zunehmend informierte Kaufinteressenten verändern die Bedingungen für den Immobilienverkauf in Berlin. Während Eigentümer weiterhin auf attraktive Verkaufspreise hoffen, müssen Kaufinteressenten genauer rechnen. Christian Fahl, Immobilienexperte und Inhaber von Berliner Immobilienverkauf, beobachtet eine wachsende Zahl verkaufswilliger Eigentümer, zugleich aber auch steigende Anforderungen an die Vermarktung. Seine Einschätzung: Nicht die Nachfrage allein entscheidet über den Verkaufserfolg, sondern zunehmend die richtige Preisstrategie und eine sorgfältige Vorbereitung.Steigende Bauzinsen setzen Immobilienpreise unter DruckDie Finanzierung ist für viele Immobilienkäufer zur entscheidenden Hürde geworden. Während in der Niedrigzinsphase auch größere Darlehenssummen vergleichsweise günstig finanziert werden konnten, haben sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen deutlich verändert.Fahl berichtet von Finanzierungsangeboten, die zuletzt teilweise bei 4,6 Prozent lagen. Schon wenige Zehntelprozentpunkte können bei hohen Darlehenssummen erhebliche Auswirkungen haben."Teilweise wurden meinen Kunden schon 4,6 Prozent angeboten. Da sprechen wir schnell über 100, 200 oder 300 Euro Unterschied bei der monatlichen Belastung, je nachdem, wie viel finanziert werden muss", erklärt Christian Fahl.Hinzu kommt, dass Banken nach seiner Beobachtung höhere Anforderungen an Eigenkapital, Einkommen und langfristige Tragfähigkeit stellen. Selbst wenn Käufer bereit sind, einen bestimmten Preis zu bezahlen, bedeutet das nicht automatisch, dass die Bank diesen auch finanziert.Die Folge: Kaufinteressenten mit viel Eigenkapital gewinnen an Bedeutung. Für Verkäufer wird dagegen eine realistische Immobilienbewertung (https://www.berliner-immobilienverkauf.de/Wertermittlung.htm) immer wichtiger.Warum der Berliner Immobilienmarkt trotz Nachfrage anspruchsvoller wirdAn Nachfrage mangelt es in Berlin grundsätzlich nicht. Besonders kleinere Reihenhäuser und Eigentumswohnungen bleiben für private Käufer interessant. Allerdings bedeutet vorhandenes Kaufinteresse nicht, dass jede Immobilie zum gewünschten Preis verkauft werden kann.Ein Beispiel aus Christian Fahls Praxis verdeutlicht die Risiken: Eine Eigentumswohnung, die zwei Jahre zuvor für rund 400.000 Euro erworben worden war, wurde beim Weiterverkauf mit einem Preisabschlag von etwa 100.000 Euro konfrontiert.Christian Fahl beobachtet gerade bei kurzfristigen Wiederverkäufen erhebliche Unterschiede zwischen ursprünglichem Kaufpreis und aktuellem Marktwert. Dabei handelt es sich nicht um eine allgemeingültige Preisentwicklung, sondern um Erfahrungen aus einzelnen Transaktionen.Auch das zunehmende Immobilienangebot (https://www.berliner-immobilienverkauf.de/Immobilienverkauf.htm) beeinflusst die Verhandlungen. Eigentümer vergleichen ihre Objekte inzwischen selbst mit benachbarten Häusern, die teilweise schon seit Monaten zum Verkauf stehen."Mittlerweile kommen Kunden von sich aus auf mich zu und sagen, dass in ihrer direkten Umgebung plötzlich weitere Häuser angeboten werden. Dann stellt sich die Frage, ob wir nicht auch den Preis reduzieren sollten", berichtet Christian Fahl.Künstliche Intelligenz verändert die ImmobiliensucheNeben der Finanzierung verändert die Digitalisierung das Verhalten der Käufer. Immobilienportale wie ImmoScout24 und immowelt bleiben wichtige Anlaufstellen. Gleichzeitig nutzen Interessenten zunehmend künstliche Intelligenz, um Exposés auszuwerten, Immobilienpreise zu vergleichen und mögliche Risiken zu erkennen.Das schafft zusätzliche Transparenz. Überhöhte Preisvorstellungen lassen sich leichter hinterfragen, während Angaben zur Ausstattung, zum Zustand und zur Lage stärker überprüft werden können.Für Immobilienmakler bedeutet das eine Veränderung ihrer Rolle. Informationen allein reichen nicht mehr aus, um einen professionellen Vermittlungsprozess zu rechtfertigen."Die KI kann sicherlich schöne Exposés schreiben und viele Informationen heraussuchen. Aber jemand muss die Immobilie trotzdem zeigen und auf die kleinen Fallstricke achten, die beispielsweise im Grundbuch stehen", sagt Christian Fahl.Ein konkreter Fall aus seiner Praxis betrifft mehrere eingetragene Leitungsrechte, die nach einer früheren Grundstücksveränderung nicht gelöscht worden waren. Solche Besonderheiten können Fragen aufwerfen, die vor dem Verkauf sorgfältig geklärt werden müssen.Immobilienbewertung in Berlin: Warum der Angebotspreis entscheidend istEin häufiger Fehler beim Hausverkauf in Berlin ist nach Christian Fahls Erfahrung ein Angebotspreis, der sich stärker an persönlichen Erwartungen als an nachvollziehbaren Marktdaten orientiert.Ein zu hoher Einstiegspreis (https://www.berliner-immobilienverkauf.de/Wertermittlung.htm) kann dazu führen, dass eine Immobilie lange am Markt bleibt und wiederholt reduziert werden muss. Ein zu niedriger Preis kann dagegen Verkaufspotenzial verschenken.Wie groß die Unterschiede ausfallen können, zeigt ein weiteres Praxisbeispiel: Eigentümer hatten für ihre Immobilie ursprünglich einen Erlös von rund 450.000 Euro erwartet. Nach einer professionellen Markteinschätzung und Vermarktung wurde laut Fahl schließlich ein Verkaufspreis von nahezu 700.000 Euro erzielt.Das Beispiel zeigt, dass eine fundierte Wertermittlung nicht zwangsläufig einen niedrigeren Preis bedeutet. Entscheidend ist, das tatsächliche Marktpotenzial zu erkennen.Fahl verfügt über rund 15 Jahre Erfahrung in der Immobilienbranche, davon mehrere Jahre in der Selbstständigkeit. Gerade die regionale Marktkenntnis und die fachliche Qualifikation bei der Wertermittlung betrachtet er als wesentliche Grundlagen seiner Arbeit.Warum ein Immobilienmakler mehr leisten muss als BesichtigungenDie Vermittlung einer Immobilie umfasst weit mehr als Exposés, Besichtigungstermine und Kaufpreisverhandlungen. Besonders bei Erbimmobilien, Scheidungen oder langjährig bewohnten Häusern spielen persönliche und organisatorische Fragen eine wichtige Rolle.Wer übernimmt die Entrümpelung? Welche Mängel müssen offengelegt werden? Sind Wohnflächenberechnung, Energieausweis und Finanzierungsunterlagen vollständig? Und wie lassen sich unterschiedliche Interessen innerhalb einer Erbengemeinschaft berücksichtigen?Fahl berichtet von Fällen, in denen er die Gartenpflege vor einem Verkauf organisierte oder bei der Räumung einer Immobilie vermittelte. Auch die Koordination mit Handwerkern und Dienstleistern gehört zu seinem Tätigkeitsfeld.Besonders wichtig ist aus seiner Sicht die frühzeitige Klärung bekannter Mängel und rechtlich relevanter Besonderheiten. Denn unvollständige oder falsche Angaben können später zu erheblichen Auseinandersetzungen führen."Man will keinen Rechtsstreit mit dem Käufer haben. Deshalb muss man klar sagen, welche Probleme angegeben werden müssen und was auf jeden Fall in den Kaufvertrag gehört", erklärt Christian Fahl.Ausblick: Was Eigentümer beim Immobilienverkauf beachten solltenFür die kommenden Monate rechnet Fahl mit anhaltendem Preisdruck bei Immobilien, die bereits längere Zeit angeboten werden. Besonders Eigentümer mit hohen Preisvorstellungen könnten stärker unter Zugzwang geraten, wenn sich vergleichbare Angebote häufen und Finanzierungskosten hoch bleiben.Ein flächendeckender Preisrückgang lässt sich daraus allerdings nicht ableiten. Lage, Zustand, Energieeffizienz, Objektart und Finanzierbarkeit bleiben entscheidende Einflussgrößen.Für Eigentümer bedeutet das: Wer seine Immobilie in Berlin verkaufen möchte, sollte sich frühzeitig mit dem Marktwert, den erforderlichen Unterlagen und der passenden Vermarktungsstrategie (https://www.berliner-immobilienverkauf.de/Service.htm) beschäftigen. Die eigentliche Herausforderung besteht nicht darin, möglichst viele Interessenten zu erreichen, sondern einen tragfähigen Kaufabschluss zu realistischen Konditionen zu ermöglichen."Jeder Topf findet einen Deckel. Es ist manchmal nur eine Frage des Preises", fasst Christian Fahl zusammen.Damit dürfte die präzise Immobilienbewertung zu einem der wichtigsten Erfolgsfaktoren auf dem Berliner Immobilienmarkt werden.www.berliner-immobilienverkauf.dePressekontakt:Berliner ImmobilienverkaufSchnellerstraße 6012439 BerlinTelefon: +49 (0) 30 / 53119802Mobil: +49 (0) 176 / 32350808E-Mail: post@berliner-immobilienverkauf.deInternet: www.berliner-immobilienverkauf.deredaktion@dimaconcept.dewww.dimaconcept.deOriginal-Content von: Berliner Immobilienverkauf, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182445/6371078