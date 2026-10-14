Die Beteiligungsgesellschaft Mutares (ISIN: DE000A2NB650) hat heute einen ausführlichen Einblick in ihre Tochter Nord Gas Solutions gewährt. NGS ist aus dem Gasgeschäft des finnischen Konzerns Wärtsilä hervorgegangen und liefert Technik zum Umschlagen, Verflüssigen und Wiederverdampfen von Gasen, vor allem für Werften, Gasproduzenten und Betreiber von Energieinfrastruktur. Das Unternehmen meldet einen Rekord-Auftragsbestand von 880 Millionen Euro und rechnet für 2026 mit mehr als 575 Millionen Euro Umsatz. Zugleich prüft Mutares mit Finanzberatern, wie sich die Beteiligung verwerten lässt, darunter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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