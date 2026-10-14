Ethereum Prognose am 13. Oktober, ETH rutscht nach zehn Tagen ETF-Abflüssen unter 2.500 Dollar

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Die Ethereum Prognose steht vor einer harten Woche, denn ETH notiert mit rund 2.493 Dollar wieder unter der wichtigen Marke von 2.500 Dollar. Seit zehn Handelstagen ziehen Anleger ununterbrochen Geld aus den US-Spot-ETFs ab, insgesamt bereits rund 783 Millionen Dollar. Gleichzeitig kauft der größte Ether-Halter der Welt weiter, steht aber nur noch wenige Wochen vor seinem selbst gesetzten Kaufstopp. Damit stellt sich eine Frage, die gerade jeder ETH-Anleger spürt. Wer soll die Nachfrage tragen, wenn der verlässlichste Käufer am Markt bald aufhört? Die Antwort entscheidet, wie viel Luft nach oben in der Ethereum Prognose für die kommenden Wochen wirklich steckt.

Ethereum Prognose für ETH, ETF-Abflüsse treffen auf Bitmines letzte Käufe

Ether kostet laut CoinDesk aktuell rund 2.493 Dollar und liegt damit 1,6 Prozent unter dem Vortag. In der Nacht war der Kurs sogar auf 2.409 Dollar gefallen. Wie The Crypto Times berichtet, flossen am 12. Oktober weitere 85,4 Millionen Dollar aus den US-Spot-ETFs für Ether ab. Es war bereits der zehnte Abflusstag in Folge.

Auf der anderen Seite steht Bitmine, das Unternehmen mit dem größten Ether-Bestand der Welt. Die Firma meldete am Montag den Kauf von 12.532 ETH und hält nun 6.028.946 Token. Das entspricht etwa 4,9 Prozent des gesamten Angebots von 122,1 Millionen ETH. Bis zur Marke von 5 Prozent fehlen nur noch rund 76.000 Token, danach will Chairman Tom Lee die Käufe einstellen. Damit verschwindet bald einer der beständigsten Käufer des gesamten Marktes. Für die kurzfristige Ethereum Prognose gilt die Zone um 2.394 Dollar als nächste Unterstützung, darunter rückt 2.141 Dollar in den Fokus.

Nach oben müsste ETH zunächst 2.575 Dollar zurückerobern, die größere Hürde liegt bei 2.799 Dollar. Am Mittwoch folgen zudem die US-Inflationsdaten. Selbst im besten Fall bleibt die Ethereum Prognose für Anleger aber nüchtern. Ein Anstieg auf 2.799 Dollar brächte von hier aus nur rund 12 Prozent, denn bei einem Marktwert von über 300 Milliarden Dollar kostet jeder größere Schritt Milliarden an frischem Kapital. Deshalb richtet sich der Blick vieler Anleger auf Projekte, die noch ganz am Anfang stehen und die Werkzeuge rund um Ethereum selbst bauen.

Pepeto baut die Brücke, die Ethereum-Nutzer jeden Tag brauchen

Genau dort, wo die Ethereum Prognose an ihre Grenzen stößt, setzt Pepeto an, ein Meme-Coin mit eigener Bridge und eigener Börse, die beide bereits laufen. Wer heute Kapital zwischen Ethereum und anderen Netzwerken verschiebt, kennt das Problem aus eigener Erfahrung. Die meisten Bridges verlangen 15 bis 50 Dollar pro Transfer und brauchen Minuten oder sogar Stunden, und ein fehlgeschlagener Vorgang kann Guthaben dauerhaft blockieren.

Die Bridge von Pepeto verlangt dafür null Dollar, übrig bleibt nur das normale Netzwerk-Gas. Sie bewegt Token in unter 60 Sekunden zwischen Ethereum, BNB Chain, Solana, Base und Arbitrum. Scheitert ein Transfer, wird die Sperre einfach rückgängig gemacht, sodass Ihr Geld sicher bleibt und Ihnen gehört. Dazu kommt PepetoSwap, das ebenfalls ohne Handelsgebühr arbeitet, damit Trader behalten, was sie sonst an Gebühren zahlen würden.

Käufer haben bereits mehr als 10 Millionen Dollar investiert, was zeigt, dass sie nach Werkzeugen suchen, die wirklich funktionieren. Für Sicherheit sorgt ein Audit von SolidProof, das den gesamten Code des Projekts geprüft und verifiziert hat, bevor der Presale überhaupt geöffnet wurde. Der Einstieg liegt im Presale aktuell bei 0,000000188 Dollar, und der Preis steigt mit jeder neuen Stufe. Wer heute einsteigt, steht damit ganz vorne in der Reihe.

Rechnerisch würden bei einem Faktor 100 nach dem Listing aus 1.000 Dollar ganze 100.000 Dollar, eine Garantie ist das allerdings nicht. Die Token werden nach dem Presale an die Käufer verteilt, und laut Projekt rückt ein Listing bei Binance näher. Einige Analysten halten für Pepeto ein Potenzial von 100x bis 300x für denkbar. Ihre Einschätzung stützt sich auf eine funktionierende Bridge, eine funktionierende Börse und einen Mitgründer, der das ursprüngliche Pepe mit aufgebaut hat.

Fazit

Bitmine besitzt bald jeden zwanzigsten Ether, doch die Ethereum Prognose bleibt von ETF-Abflüssen und dem Kaufstopp gebremst. Für die Ethereum Prognose heißt das, ein Coin mit über 300 Milliarden Dollar Marktwert braucht Monate und Milliarden, bevor Halter große Gewinne spüren. Pepeto steht am anderen Ende dieser Skala. Jede Presale-Stufe endet mit dem Timer oder dem erreichten Ziel, danach steigt der Preis. Der heutige Preis dürfte der niedrigste im Presale sein, und erfüllen sich die 100x bis 300x der Analysten, profitieren jene, die heute einsteigen. Die aktuelle Runde ist über die offizielle Pepeto-Website zugänglich, zu diesem Preis aber nicht mehr lange.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Ethereum Prognose für ETH im Oktober 2026?

Die Ethereum Prognose hängt an der Unterstützung bei 2.394 Dollar. Hält diese Zone, sind 2.575 und danach 2.799 Dollar die nächsten Ziele. Ein Bruch würde 2.141 Dollar in den Fokus rücken.

Was unterscheidet Pepeto von anderen Presales?

Pepeto betreibt bereits eine kostenlose Bridge und eine Börse ohne Handelsgebühr, ist von SolidProof geprüft und steuert auf ein Binance-Listing zu. Die Stufen auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.com werden teurer, frühe Käufer zahlen also weniger.