Nach unterbrochenen Sondierungen von SPD, Grünen und Linken in Berlin legt Vonovia zu, auch TAG Immobilien und LEG Immobilien gewinnen. Aus Anlegersicht sei das Risiko einer Vergesellschaftung gesunken, Skeptiker sprechen von einer technischen Gegenreaktion. Zugleich bleibt Wohnen teuer: Jeder dritte Großstadtmieter hält seine Miete für zu hoch.Der Koalitionspoker an der Spree hellt die Stimmung bei Wohnungsaktien auf. Nachdem SPD und Grüne ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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