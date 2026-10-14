Der niederländische Lithografie-Spezialist hat seinen Nettogewinn gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt, das Jahresziel angehoben - doch das Kursplus vom Vormittag ist verflogen. Während Chipwerte weltweit unter KI-Zweifeln leiden, reicht die Nachfrage weit über 2028 hinaus. Dass ein Analysehaus das Kapazitätsplus längst eingepreist sieht, stößt unter Aktionären auf Unmut.Einige Kunden würden am liebsten schon Maschinen für 2029 und 2030 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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